CNBC: если нет конкуренции, это не рынок — США намерены оспорить российское газовое лидерство в Европе

Европа может продолжать закупать газ у России, если на энергетическом рынке континента будет больше конкуренции, заявил в интервью телеканалу CNBC помощник министра энергетики США Френк Феннон. По мнению чиновника, перспектива выхода США на европейский рынок с их сжиженным природным газом пугает Россию и в итоге заставит «Газпром» снизить цены, что благоприятно отразится на европейских потребителях.

Европа может закупать природный газ у кого захочет, включая Россию, однако между поставщиками должна существовать большая конкуренция, заявил в интервью телеканалу CNBC помощник министра энергетики США Френк Феннон.

«Мы ожидаем, что многие страны продолжат закупать газ у России, — заметил Феннон. — И это нормально, это прекрасно, если это построено на конкурентной модели: если существует прозрачность цен, существует рынок». Как подчеркнул американский чиновник, «если у вас один поставщик, это не рынок, здесь нет конкуренции».

По словам телеканала, «когда дело касается газа, США, ЕС и Россия образуют странный треугольник, в котором Россия и ЕС тесно связаны в вопросе поставок газа, а США пытаются расширить доступ к европейскому рынку с экспортом собственного сжиженного природного газа, или, как называет его Министерство энергетики США, «газа свободы».

Как отмечает издание, будучи соседом ЕС и ближайшим к Европе энергетическим гигантом, Россия с годами естественным образом превратилась в крупнейшего поставщика газа на континенте, в последнее время упрочив свои позиции, благодаря проектам газопроводов, разработанных с целью увеличения поставок.

Один из этих проектов, «Северный поток —2», показался США настолько спорным, что администрация Трампа в декабре прошлого года объявила о введении санкций против компаний, задействованных в его строительстве, вынудив «Газпром» заканчивать работы в одиночестве.

Несмотря на предупреждения США о том, что российский газопровод вредит европейской безопасности и делает континент более зависимым от России в вопросе поставок энергоресурсов, ЕС и Россия выразили сожаление в связи с вводом американских санкций. При этом Европейский блок заявил, что считает себя вправе самостоятельно определять свою энергетическую политику.

Согласно последним данным ЕС, в 2018-м и 2019 году Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу. В первом полугодии 2019 года на долю Москвы пришлось 39,4% всего импортируемого в Европу природного газа. Импорт газа из США за тот же период составил всего 3,4%.

По мнению Феннона, перспектива конкуренции на энергетическом фронте с США пугает Россию. «Россия видит, что её ждёт в плане американского экспорта энергоресурсов, она видит, что американские цены невероятно низкие, очень конкурентные, и мы собираемся удвоить наши экспортные мощности по СПГ, так что они боятся конкуренции», — заявил помощник министра.

Феннон также подчеркнул, что конкуренция на газовом рынке благоприятна для Европы, поскольку приведёт к снижению цен на природный газ. «Как мы уже неоднократно наблюдали, возможность закупать американский СПГ или СПГ из другого источника меняет переговорную позицию по отношению к русским. Теперь Россия должна конкурировать просто потому, что появилась опция импорта (из США — ИноТВ). Мы уже видели во многих странах, как «Газпром» на следующий день снижал тарифы на импорт газа в эти страны», — пояснил американский чиновник.