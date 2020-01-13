FAZ: Россия уверена, что достроит «Северный поток — 2», но сделать это будет сложно

Для завершения постройки «Северного потока — 2» осталось проложить лишь 106 км, но сделать это будет непросто, пишет Frankfurter Allgemeine. Российское судно «Фортуна» не способно прокладывать трубы на большой глубине, а «Академик Черский» находится очень далеко от места строительства. Кроме того, США могут ввести санкции против владеющего судном «Газпрома».

Минувшая среда стала горьким днём для проекта «Северный поток — 2», пишет Frankfurter Allgemeine. В тот день Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли в Стамбуле газопровод «Турецкий поток», через который российский газ должен будет поставляться в Турцию и южную Европу.

Для «Северного потока — 2» подобная церемония открытия могла пройти уже давно, однако сначала проект был задержан Данией, долго не выдававшей разрешение на прокладку труб в своих водах, а затем против газопровода были введены санкции США. Несмотря на это, многие эксперты исходили из того, что «Северный поток — 2» может быть закончен в январе 2020 года.

Издание напоминает, что от общей длины газопровода осталось проложить всего 160 км, причём из них лишь небольшой отрезок приходится на глубокие воды. Отмечается, что отказавшаяся от продолжения работ фирма Allseas могла бы завершить прокладку труб на данном участке за несколько дней. Как пишет Frankfurter Allgemeine, российское правительство уверено, что Россия способна сама завершить постройку, однако пока не до конца ясно, с помощью каких кораблей это может быть осуществлено.

Издание сообщает, что для завершения строительных работ на небольшой глубине у «Северного потока — 2» есть в распоряжении российское судно «Фортуна», которое уже прокладывало часть газопровода в российских водах. Что касается общего завершения работ, то, по словам российского министра энергетики Александра Новака, на это способно судно «Академик Черский». Впрочем, Новак отметил, что кораблю понадобится много времени, чтобы добраться до места проведения работ. Что касается «Фортуны», то это судно не способно работать на большой глубине. Кроме того, согласно данным агентства S&P, «Фортуна» не соответствует требованиям по безопасности, выдвинутым Данией.

По мнению издания, использование корабля «Академик Черский» также сопряжено с риском, поскольку владеющий судном «Газпром» также может попасть под американские санкции. Кроме того, посредством штрафных мер может быть осложнена покупка нового трубоукладчика.

Впрочем, одна из проблем проекта уже решена, отмечает издание: немецкое федеральное ведомство мореходства и гидрографии выдало «Северному потоку» специальное разрешение достроить недостающие участки в немецких водах с января по март.