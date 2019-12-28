Der Spiegel: фон дер Ляйен осудила санкции США против компаний, строящих «Северный поток — 2»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с критикой санкций США, направленных против компаний, участвующих в постройке «Северного потока — 2», пишет Der Spiegel. По словам фон дер Ляйен, европейские компании участвуют в проекте на законных основаниях, поэтому Еврокомиссия выступает решительно против американских штрафных мер.

По словам российского министра энергетики Александра Новака, ожидается, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2020 года, пишет Der Spiegel. Издание напоминает, что раннее работы по прокладке газопровода были остановлены, поскольку швейцарская фирма Allseas вывела свои корабли-трубоукладчки из Балтийского моря, опасаясь санкций США.

США объясняют свою политику в отношении «Северного потока» необходимостью защитить энергетическую безопасность Европы, пишет издание. Ряд стран ЕС, а также Украина, выступают против газопровода.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала американские санкции против европейских предприятий, связанных с «Северным потоком — 2». Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия «решительно отвергает санкции против европейских компаний, которые на законных основаниях участвуют в тех или иных проектах».

Der Spiegel напоминает, что согласно изначальному плану, «Северный поток — 2» должен был быть запущен в конце 2019 года. Расчётная мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На данный момент проложено примерно 2300 км труб: согласно данным российской стороны, единственным кораблём, способным закончить работы, является «Академик Черский», который сейчас находится в Японском море. Для того, чтобы доставить его в Европу, потребуются недели. Кроме того, ему потребуется установка дополнительного оборудования.