Der Tagesspiegel: Россия готовит ответ на санкции США против «Северного потока — 2»

Санкции США против «Северного потока — 2» разгневали Кремль — и теперь там готовят ответные меры, сообщает Der Tagesspiegel. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. При этом в Москве убеждены, что проект удастся завершить и без помощи компаний, испугавшихся штрафных мер Вашингтона, правда на его сдачу понадобится больше времени.
Санкции США из-за газопровода «Северный поток — 2» вызвали жёсткую критику со стороны России, пишет Der Tagesspiegel. Кремль разгневан и готовит конкретные ответные меры. Эту информацию подтвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение принять санкции показывает, что ни один партнёр не может больше положиться на США: «Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединённые Штаты, то их бросят в любой момент».
Санкции США угрожают компаниям, задействованным в строительстве «Северного потока — 2». Американский посол в Германии Ричард Гренелл выступил в защиту этих мер, назвав их «проевропейскими». Немецкие власти раскритиковали санкции, но в то же время объявили, что ответные меры принимать не будут.
Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas сразу же приостановила работы и вывела свои корабли из Балтийского моря. В компании заявили, что вышли из проекта не на время, а навсегда.
И всё же российский министр энергетики Александр Новак убеждён, что строительство газопровода вскоре удастся завершить. По его словам, оставшиеся 130 км проложит «Газпром» с помощью своих кораблей, что, однако, отсрочит срок сдачи проекта на несколько месяцев. К тому же России и Украине при активном посредничестве ЕС и, в частности, Берлина удалось добиться договорённостей по транзиту газа, отмечает издание.
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