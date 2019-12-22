Bild: посол США заверил — Европа только выиграет от санкций против «Северного потока — 2»

Вашингтон всегда преследовал цель «позаботиться» об энергетической безопасности Европы, заявил в интервью Bild посол США в Германии Ричард Гренелл. Поэтому санкции против европейских компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2», безусловно, представляют собой «крайне проевропейское решение», заверил высокопоставленный американский дипломат.

Соединённые Штаты всегда стремились «позаботиться о диверсификации европейских источников энергии» и тем самым «обеспечить энергетическую безопасность Европы», заявил в интервью немецкому таблоиду Bild посол США в Германии Ричард Гренелл.



По словам высокопоставленного американского дипломата, санкции Вашингтона против европейских компаний, принимающих участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», являются частью «долговременной стратегии, цель которой энергетическое разнообразие Европы».



Как подчеркнул Гренелл, его совершенно не смущает то, что правительство канцлера Ангелы Меркель считает последние штрафные меры Вашингтона против «Северного потока — 2» вмешательством во внутренние дела Германии и Европы.

«Вы только посмотрите на реакцию Европейской комиссии и Европарламента, — пояснил посол США в Берлине. — 15 европейский государств, Еврокомиссия, Европейский парламент — все они выражали беспокойство из-за этого проекта. Мы уже давно слышим от наших европейских партнёров, что Соединённые Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой крайне проевропейское решение».

Гренелл также заверил, что европейские дипломаты якобы «весь день благодарили его» за то, что Соединённые Штаты всё же ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2».