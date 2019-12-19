«Уже слишком поздно» — CNBC прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»

Американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил новый оборонный бюджет США на 2020 год, который, среди прочего, предусматривает введение санкций против компаний и физических лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», пишет CNBC. Между тем, как отмечает издание, Вашингтон, скорее всего, опоздал с этим шагом, поскольку газопровод уже почти завершён.

Сенат США одобрил введение санкций против «мегагазопровода» «Северный поток — 2» из России в Евросоюз, конкретно в Германию, пишет CNBC.

Американские сенаторы приняли оборонный бюджет, который предусматривает введение ограничительных мер против компаний, которые работают над этим масштабным проектом.

Но, как отмечается в статье, скорее всего, уже слишком поздно, и санкции, возможно, не возымеют особого эффекта, поскольку газопровод «Северный поток — 2» уже почти завершён.

Сенат подавляющим большинством голосов поддержал «Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», который охватывает широкий перечень расходов на политику страны в сфере обороны.

Принятый ныне оборонный бюджет на 2020 год имеет важное значение для энергетического сектора Европы, поскольку в нём содержатся пункты, предусматривающие введение санкций против компаний, занимающихся глубоководной укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», стоимость которого оценивается в сумму $10,5 млрд.

Строительство проходит под руководством России и под эгидой государственного энергетического гиганта «Газпром», говорится в статье. Однако проект частично финансируется рядом европейских компаний, таких как Shell, OMV и Engie.

Проект «Турецкий поток», который предусматривает строительство газопровода из России в Турцию стоимостью $12 млрд, также упоминается в новом оборонном бюджете США. Между тем санкции, скорее всего, будут неэффективными, поскольку, как отмечает CNBC, закон, согласно планам, вступит в силу лишь в начале января.

Затем в течение 60 дней в комитеты конгресса США должен поступить доклад с указанием судов, которые участвуют в закладе газопровода «Северный поток — 2». У физических лиц, причастность которых к российским газовым проектам будет подтверждена, отзовут американские визы, а их сделки по собственности в США будут заблокированы. При этом закон даёт им 30-дневный срок на сворачивание своих операций по данным проектам.

Новая законодательная инициатива Вашингтона ранее подверглась критике как со стороны России, так и со стороны ФРГ. Так, глава МИД Германии Хайко Маас заявил: «Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США».



А российский министр иностранных дел Сергей Лавров на прошлой неделе заверил, что ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не будут остановлены из-за санкций, напоминает CNBC.