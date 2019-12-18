Bloomberg: чиновники Трампа признали поражение в битве с «Северным потоком — 2»

По признанию высокопоставленных американских чиновников, новые санкции, принятые в рамках законопроекта об обороне США, заметно запоздали и уже никак не повлияют на строительство трубопровода «Северный поток — 2». Этот амбициозный российский проект неуклонно близится к завершению, и по оценкам экспертов Bloomberg, будет сдан в эксплуатацию уже весной.
Представители американской администрации признают своё «поражение» в отношении попыток помешать реализации проекта «Северный поток — 2», который в Вашингтоне считают «угрозой безопасности», сообщает Bloomberg. Как рассказали в беседе с журналистами неназванные «высокопоставленные чиновники администрации Трампа», у США в данный момент нет подходящих рычагов, которые позволили бы воспрепятствовать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией.
Тем самым они фактически «признали провал многолетних усилий по предотвращению проекта, названного угрозой европейской безопасности», подчёркивается в статье. Один из этих источников также пояснил в интервью Bloomberg, что новые санкции, принятые на днях в рамках законопроекта об обороне США, заметно запоздали и ни на что не повлияют, поскольку трубопровод уже практически завершён. По его словам, вместо этого американцы попытаются «покарать финансово» другие российские проекты в энергетической сфере.
«Это признание — редкая уступка главному внешнеполитическому приоритету администрации Трампа. Оно подчёркивает, насколько невосприимчивыми к американскому давлению оказались европейские союзники вроде Германии. И доказывает, что США не удалось удержать Россию от игры мускулами по ряду вопросов — от энергетики до Украины и вмешательства в выборы», — пишет Bloomberg.
В ходе февральского визита в Польшу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что проект «Северный поток — 2» способствует направлению денежных потоков в Россию, тем самым «подрывая европейскую национальную безопасность», напоминает автор. Однако Германия категорически отвергла все попытки американцев помешать этому проекту. «Европейская энергетическая политика должна вершиться в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем вмешательство извне и экстерриториальные санкции», — подчеркнул в недавнем заявлении министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Тем не менее президент США Дональд Трамп «дал понять», что он подпишет принятый во вторник закон о новых санкциях, говорится в статье. После чего санкции против компаний, участвующих в этом строительстве под руководством российской энергетической компании «Газпром», незамедлительно вступят в силу, пояснил в интервью Bloomberg один из республиканских представителей в сенате.
Новые меры направлены в основном против судов, принимающих участие в прокладке трубопровода на морских участках. Кроме того, они касаются руководителей причастных к этому проекту компаний: им может быть отказано в визах, а сделки, связанные с имуществом или интересами в США, могут быть заблокированы, говорится в статье. Несмотря на все эти попытки, «Северный поток — 2» может быть сдан в эксплуатацию уже в конце весны будущего года, после завершения всех стыковочных работ и испытаний, прогнозируют эксперты Bloomberg.
Тем временем администрация Трампа всё же «надеется сосредоточить внимание на России», отмечается в статье. Уже в январе в Москву отправится заместитель госсекретаря Джон Салливан, который недавно был назначен новым послом США в России. Эта должность пустовала с начала октября, когда ушёл в отставку предыдущий посол Джон Хантсман. При этом отношения между двумя странами продолжали ухудшаться, заключает Bloomberg.
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