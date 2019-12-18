Bild: немецкий МИД осудил США за вмешательство в энергетическую политику Европы

Сенат США принял закон о санкциях в отношении «Северного потока — 2». В немецком Министерстве экономики посчитали, что штрафные меры не направлены против Германии, однако МИД страны придерживается иного мнения, отмечает Bild. Министр иностранных дел Хайко Маас ясно дал понять: европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в США, причём Германия категорически не приемлет нападок извне и экстерриториальных санкций.

Конгресс США принял санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», проходящего по дну Балтийского моря, пишет немецкий таблоид Bild. Американский сенат большинством голосов одобрил новый оборонный бюджет, в котором содержатся, среди прочего, штрафные меры в отношении компаний и отдельных лиц, участвующих в строительстве российского газопровода.

Как напоминает издание, на прошлой неделе санкции одобрила палата представителей США. Теперь их должен подписать президент Дональд Трамп. Эти санкции направлены против судов, используемых для прокладки труб, а также их собственников. В качестве штрафных мер для них предусмотрены запрет на въезд в США и замораживание их активов в стране.

Сенаторы приняли новый оборонный бюджет большинством в 86 голосов. Ни у кого не возникает сомнений в том, что Трамп также хочет ввести санкции. Американский президент известен резкой критикой газопровода, который должен существенно повысить потенциальные объёмы российских поставок газа в Германию, отмечается в статье. Трамп обвиняет Германию в том, что она, тем самым, поддаётся зависимости от российского газа.

Проект российского концерна Газпром «Северный поток — 2» сталкивается с критикой и в некоторых частях Европы. Недовольные опасаются, прежде всего, ослабления альтернативных газопроводов и традиционных стран транзита, таких, как Украина.

Сторонники проекта, напротив, утверждают, что новый газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы, а также будет способствовать более выгодным ценам на энергоресурсы — в том числе, по сравнению с более дорогим сжиженным газом из США.

Строительство нового газопровода продвинулось уже далеко. На многих участках он проходит параллельно уже существующему «Северному потоку». Начальная точка газопровода находится на побережье Балтийского моря к западу от Санкт-Петербурга, конечная должна быть в Любмине неподалёку Грайфсвальда.

Американские санкции могут ударить, в первую очередь, по базирующейся в Швейцарии офшорной компании Allseas, которая предоставила для строительства «Северного потока — 2» свой корабль Pioneering Spirit, достигающий 382 м в длину и 124 м в ширину.

Как подчёркивает Bild, правительство Германии подготовилось к возможным санкциям со стороны США. Об этом изданию стало известно из секретного документа Министерства экономики Германии, в котором ситуация оценивалась из расчёта, что сенат США примет новый оборонный бюджет, как это и произошло в итоге.

В документе Министерства экономики Германии содержится предостережение: «Правительство ФРГ не исключает, что заявленные санкции воспрепятствуют работе по прокладке труб в датской внешней экономической зоне».

В отличие от внешнеполитического ведомства Германии, в Министерстве экономики считают, что санкции США направлены не против Германии и не нацелены на «Северный поток — 2» напрямую. «Западные инвесторы, как и сам консорциум «Северный поток — 2», не находятся в центре внимания заявленных санкций», — сказано в министерском документе. Таким образом, мнение Министерства экономики противоречит позиции МИД Германии, отмечает немецкий таблоид.

В частности, госминистр в МИД Германии Нильс Аннен написал в Twitter: «Ясная позиция министра иностранных дел Хайко Мааса по санкциям США против Германии: «Европейская энергетическая политика решается в Европе, не в США. Нападки извне и санкции экстерриториального действия мы категорически отклоняем».

Как отмечается в статье, предстоящие работы по прокладке трубопровода, примерно 30 км которого должны пройти по немецким водам, не будут затронуты предусмотренными в американском законопроекте санкциями из-за того, что трубы должны быть уложены на небольшой глубине.

По данным Bild, после того как Дональд Трамп подпишет закон, содержащий положение о санкциях, правительство Германии намерено «точно проверить, какое конкретно действие этот закон окажет на реализацию газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, Берлин видит шанс на возможное завершение строительства газопровода за 30-дневный период, предусмотренный в законе на сворачивание работ, не облагаемое штрафом.

Только после того как эти возможности будут рассмотрены, правительство в Берлине примет решение о том, «какими конкретными мерами» реагировать на данный американский закон, заключает Bild.