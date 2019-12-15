«Никогда ещё энергообеспечение не было таким дорогим и ненадёжным»: соратник Меркель встал на защиту «Северного потока — 2»

Где ЕС будет брать в следующие десятилетия электричество, чтобы осуществить свою амбициозную «зелёную сделку», задаётся вопросом однопартиец Ангелы Меркель Фридрих Мерц в статье для Die Welt. Ведь Германия как страна с самой крупной в Европе промышленностью закрывает все свои электростанции, работающие на угле и ядерном топливе, а США и вовсе вводят санкции против «одного из важнейших газопроводов из России» — «Северного потока — 2», недоумевает немецкий политик.
С этой недели полёт на Луну называется в Европе «зелёной сделкой», пишет в статье для немецкой газеты Die Welt однопартиец канцлера Германии Ангелы Меркель, один из лидеров Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
«70 лет назад амбициозные американцы хотели приземлиться на Луне. Так же и сегодня европейцы вознамерились жить через 30 лет c нулевым балансом выбросов углерода», — поясняет немецкий политик.
Вот только где Европа будет брать в следующие десятилетия электричество, чтобы ей удалась эта трансформация? — недоумевает Мерц.
Германия как страна с самой крупной в Европе промышленностью закрывает все свои электростанции, работающие на угле и ядерном топливе, напоминает соратник Меркель.
В то же время, продолжает Мерц, американское правительство вводит новые санкции против «одного из важнейших газопроводов из России» — «Северного потока — 2».
При этом развитие газотранспортной сети «с севера на юг и так уже отстаёт от плана на несколько лет», подчёркивает немецкий политик.
«Никогда еще энергообеспечение Германии не было таким дорогим и ненадёжным, и именно сейчас Европейская комиссия захотела осуществить свою «зелёную сделку», — поражается
однопартиец канцлера ФРГ.
А все те, кто полагает, что этого удастся добиться «благодаря ветру и солнцу, глубоко ошибаются», констатировал Фридрих Мерц.
В Ленинградской области задержали 28-летнего местного жителя, который украл продукты и личные вещи у 92-летней блокадницы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заступился за заслуженного тренера Татьяну Тарасову, которая подверглась критике со стороны наставницы фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе и её команды.
Обнаруженный под завалами обрушившегося 31 декабря 2018 года дома в Магнитогорске Ваня Фокин, которому сейчас 1 год 10 месяцев, завершил четвёртый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице.
Профессор РАН, доктор химических наук, председатель межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и ГК «Росатом» Борис Мясоедов в беседе с Inforeactor оценил перспективы открытия нового элемента таблицы Менделеева.
Секретарь Союза журналистов России, глава международного отделения СЖР Тимур Шафир в беседе с Nation News заявил, что общее число погибших коллег за последние 30 лет приближается к 300, но точной статистики до сих пор нет.
Фрегат «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий» Балтийского флота России 16 декабря проведут в Индийском океане манёвры совместно с военными кораблями Индии в рамках учений «Индра-2019».
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о повреждении российского нападающего команды Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.