«Никогда ещё энергообеспечение не было таким дорогим и ненадёжным»: соратник Меркель встал на защиту «Северного потока — 2»

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03:00 Мужчина украл продукты у 92-летней блокадницы под Петербургом В Ленинградской области задержали 28-летнего местного жителя, который украл продукты и личные вещи у 92-летней блокадницы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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