ZDF: строительство «Северного потока — 2» продолжается — новые санкции США впечатления не произвели

Берлин, немецкий бизнес, Еврокомиссия — все возмущены новыми штрафными мерами Вашингтона против «Северного потока — 2», передаёт ZDF. Впрочем, строительство российского газопровода идёт своим ходом: санкции США впечатления не произвели, отмечает телеканал.
Немецкое правительство, представители промышленности, Европейская комиссия — все они возмущены новыми санкциями США. Их цель — трубопровод «Северный поток — 2» в Балтийском море, по которому в скором времени должен начать поступать газ из Санкт-Петербурга в Грайфсвальд. Вашингтон — такова официальная позиция — обеспокоен тем, что Германия может стать зависимой от российского газа. В свою очередь, в Берлине отказываются от какого-либо вмешательства и заявляют о враждебных действиях американцев против Германии и Европы.
Строительство «Северного потока — 2» продолжается — санкции впечатления не произвели. Например, в грузовом порту Засниц-Мукран на острове Рюген на транспортные суда продолжают загружать многотонные газопроводные трубы. Более тысячи километров «Северного потока — 2» уже построены. Он идёт вдоль первого газопровода к своей цели в Лубмине в районе Грайфсвальда. Это забег на время. Немецкий эксперт в сфере энергетики Штефан Колер внимательно следит за развитием событий.
ШТЕФАН КОЛЕР, эксперт:У санкций будет всего несколько дней, чтобы оказать воздействие. В целом же, я считаю, проект таким образом уже не остановить.
При этом санкции американского конгресса против газопровода ещё не вступили в силу. Сенат ещё должен их одобрить, а президент Дональд Трамп — подписать. Тем временем возмущение Берлина велико.
«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в Соединённых Штатах», — написал у себя на странице в Twitter министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
И Левая партия Германии с ним согласилась.
ДИТМАР БАРЧ, председатель фракции левых в бундестаге:На наш взгляд, это по-настоящему беспрецедентное и противоправное вмешательство США в европейскую и немецкую политику. Это — очередной резкий спад в трансатлантических отношениях, и подобное в прошлом случалось уже не раз.
Вообще-то в Германию российский газ должен начать поступать по этому трубопроводу уже в 2020 году. Будут ли все работы закончены в соответствии с графиком, в компании Nord Stream 2 пока не комментируют.
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