Die Welt: из-за «внешнеполитической дезориентации» немцы всё больше тянутся к России
Результаты недавнего опроса компании YouGov в Германии наглядно подтверждают, что страна переживает «фазу внешнеполитической дезориентации», пишет Die Welt. Как показал опрос, в настоящее время 55% немцев хотят, чтобы Европа в будущем защищала себя сама без помощи США, а 48% вообще выступают за частичный или полный вывод американских войск из Германии.
«Одновременно с этим большинство немцев одобряют курс на заигрывание с Россией Владимира Путина», — говорится в статье. В частности, 54% опрошенных хотят, чтобы ставку в отношениях с Россией делали скорее на сотрудничество, а не на устрашение. «Как будто бы не Москва, а Запад несёт ответственность за новое похолодание международной обстановки», — подчёркивает Die Welt.
«Трудно сказать, что больше удивляет в результатах этого опроса, — безграмотность в военно-политических вопросах, которую они отражают, или странное помешательство немцев на России», — возмущается автор. Его удивляет, что многие немцы хотели бы наладить отношения с Москвой, где правит, по его мнению, «авторитарный режим, продолжающий вести войну против одной из соседних европейских стран».
Между тем похожую картину отражают и результаты недавнего опроса Восточного комитета германской экономики, который проводился среди представителей немецких компаний, работающих в России, отмечается в статье. Только 3% из них высказались против газопровода «Северный поток — 2», который, по мнению автора, делает Германию «ещё более зависимой» от России. «Вот ещё одно свидетельство, что для немецкой экономики бизнес с автократами важнее, чем сохранение обороноспособности либерального миропорядка, благами которого она пользуется», — подчёркивает Die Welt.
В целом такая статистика характерна для многих опросов последних лет, результаты которых неуклонно свидетельствуют о растущем отчуждении немцев от США на фоне их «тяготения к России», говорится в статье. Часто виновником этих тенденций называют американского президента Дональда Трампа. Но как полагает автор, на самом деле многим немцам просто тяжело отделять персональную «антипатию к Трампу как к личности» от глобальных геостратегических интересов Германии, которые до сих пор тесно связаны с США.
В реальности Европа на протяжении, как минимум, ближайших десятилетий будет ещё не в состоянии самостоятельно обеспечить себе тот же уровень защиты, какой ей гарантируют сегодня США, подчёркивается в статье. «И то, что продолжающаяся российская агрессия на востоке Украины так часто вызывает в Германии рефлекторное желание умиротворить агрессора, вместо того чтобы решительно противостоять ему, доказывает, насколько слабо люди осознают возникшую угрозу», — пишет Die Welt.
Между тем многие страны Восточной Европы, в отличие от Германии, были бы очень рады иметь на своей территории хотя бы малую часть тех американских военных сил, от которых немцы с такой охотой желали бы сейчас избавиться, заключает автор: «Эти силы нужны им, чтобы устрашать Россию, ведь для них она представляет более непосредственную угрозу, чем для нас».
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