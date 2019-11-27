Times: всё больше немцев выбирают дружбу с Россией вместо США

Как показывают результаты опроса, которые были опубликованы накануне очередного саммита НАТО, в последнее время число жителей Германии, поддерживающих укрепление связей с Россией и Китаем, становится всё больше. Причём это происходит на фоне ухудшения отношений с Великобританией и США, а также углубляющихся разногласий внутри НАТО, отмечает The Times.

На следующей неделе члены НАТО проведут встречу в пригороде Уотфорда, где они будут отмечать 70-й юбилей Североатлантического альянса. Но результаты проведённого накануне в Германии опроса, которые были опубликованы за несколько дней до саммита НАТО, продемонстрировали, что всё больше немцев выступают за укрепление отношений с Россией и Китаем, а не с Великобританией и США. Это связано и с опасениями европейцев, которые не уверены, что Америка действительно будет готова их защищать в случае серьёзного военного конфликта, и боятся оказаться в изоляции, пишет The Times.

По словам неназванного высокопоставленного французского чиновника, занимающегося вопросами национальной безопасности, НАТО сейчас переживает серьёзный кризис из-за расхождений в позициях разных стран относительно стратегии в отношении России, а также из-за враждебной риторики президента США Дональда Трампа в адрес Европы. Раскол в рядах НАТО ещё больше обостряют споры по поводу военных расходов, военные действия Турции на территории Сирии, вопреки мнению других стран Запада, а также всё большая открытость в отношении Китая со стороны Германии и Венгрии, в противоположность другим странам альянса, отмечается в статье. В частности, отношения между США и Германией ещё больше ухудшились на этой неделе из-за спора по поводу политики Берлина в отношении Китая.

Ослабление связей между этими двумя странами было отмечено и в опубликованном недавно исследовании, сообщает The Times. Опросы общественного мнения в Германии показали, что лишь 22% немцев хотели бы оставаться под защитой американского ядерного оружия, в то время как 40% жителей страны предпочли бы защититься при помощи ядерных арсеналов Великобритании и Франции, говорится в статье.

При этом за более тесные отношения с Россией выступили 66% немцев, а за более тесные отношения с Китаем — 60%. Между тем за укрепление отношений с Великобританией и Соединёнными Штатами высказалась лишь половина опрошенных, отмечает The Times.

Сплочённость НАТО проверяется сегодня на прочность и Турцией, представители которой, как стало известно, выступили против планов по защите Польши и стран Балтии. «(Турки) берут в заложники европейцев, блокируют одобрение военного планирования и требуют уступок», — заявил неназванный европейский дипломат, сообщает The Times.

Кроме того, внутри альянса существуют глубокие расхождения по вопросу о стратегии. Президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно заявил о «смерти мозга» НАТО, выступает за сближение с Россией, а также за создании более мощной европейской армии, в то время как Германия и Норвегия намерены сохранить альянс примерно в нынешнем виде, говорится в статье.

Генеральный директор по международным отношениям Министерства обороны Франции Алис Гиттон заявила, что НАТО как организация не умерла, но в ней много разногласий, а также отсутствует коллективная воля к действию. «С военной точки зрения, она работает достаточно хорошо. Однако она также переживает политический кризис», — подчеркнула она, выступая на Берлинской конференции по безопасности.

В то время как генерал Филип Бридлав, бывший командующий американскими силами в Европе, призвал союзников Америки не рисковать и не позволять России и Китаю всё больше ослаблять альянс. Солидарность, по его мнению — это не подарок, а «нечто, за что мы должны бороться каждый день», сообщается в статье.