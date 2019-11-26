Маас: Берлин намерен улучшать отношения с Москвой, но не «через головы» восточных европейцев

Германия не одобряет «токсичных» и деструктивных дискуссий по поводу состояния НАТО, заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас. Он назвал альянс основополагающим для европейской безопасности, а также заверил партнёров в Восточной Европе, что Германия не пойдёт «особым путём» в попытке улучшить отношения с Россией: согласие с Кремлём не может достигаться «через головы» соседей, сообщает Handelsblatt.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ясно высказался в поддержку НАТО и дистанцировался от геостратегических рассуждений французского президента Эммануэля Макрона, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Маас с удивительной ясностью вступил в спор с диагнозом Макрона о «смерти мозга» НАТО, произнеся речь на открытии берлинского форума Фонда Кёрбера, отмечает автор статьи Мориц Кох.

Глава МИД Германии раскритиковал видимость дебатов во внешней политике и похвалил «тихую дипломатию» такой страны, как Норвегия. Тем самым Маас уже выступил на контрасте с Макроном, однако этого ему показалось недостаточно. Маас предостерёг от «токсичных» дискуссий по поводу НАТО и ясно заявил: «Немецкая внешняя политика не деструктивна, она является противоположностью этого. Она хочет что-то противопоставить деструктивности».

Как отмечает издание, до сих пор деструктивность считалась уникальным признаком президента Дональда Трампа с его ведущим принципом «Америка прежде всего». Однако теперь в Берлине растёт обеспокоенность по поводу того, что Макрон проявляет сходные наклонности — и, таким образом, опирается на мышление в сфере политики безопасности, уже давно ставшее во Франции традиционным. Речь идёт о подходе Шарля де Голля и стремлении к самостоятельной в военном плане Европе под предводительством Франции, поясняет Handelsblatt.

Маас, напротив, твёрдо придерживается основополагающей ориентации Европы на трансатлантические связи, несмотря на недовольство односторонней политикой администрации Трампа. «НАТО является основополагающим для нашей безопасности, — подчеркнул министр иностранных дел Германии. — Мы не можем быть заинтересованы в разъединении европейской и американской безопасности, это было бы чрезвычайно опасно». По его мнению, НАТО означает «устоявшийся мультилатерализм», поэтому глава внешнеполитического ведомства Германии поставил собственный диагноз: «НАТО живо — причём с головы до пят».

В своей речи Маас акцентировал внимание на усилиях НАТО, направленных на улучшение своих возможностей в военной сфере. Он предостерёг: без Америки Европа не может защитить себя. Как отмечается в статье, в США особенно активно клеймят Германию за то, что она до сих пор не предъявила плана по достижению согласованного уровня расходов на оборону. Об этом Маас, однако, умолчал, подчёркивает издание. Между тем, это расхождение слов немецкого правительства с делом во Франции оценивают как подтверждение тезисов Макрона.

Несмотря на такие разногласия в оценке состояния НАТО, Германия и Франция хотят продолжать тесное сотрудничество во внешней политике и политике безопасности, пишет Handelsblatt. В частности, они намерены возобновить усилия по урегулированию войны на Украине на саммите в Париже 9 декабря.

По словам Мааса, он отмечает «осторожные позитивные сигналы» в этой сфере. Сейчас нужно использовать момент при новом украинском президенте Зеленском и предпринять важный шаг на долгом пути к согласию между Россией и Украиной, но также между Россией и Европой, считает министр иностранных дел Германии.

При этом Маас подчеркнул, что в этом деле не будет никаких «особых путей». Польша и страны Балтии, которые смотрят на Москву с большой тревогой, могут положиться на то, что Германия в её попытке улучшить отношения с Россией будет всерьёз воспринимать интересы безопасности своих восточных соседей. Согласие с Кремлём не может быть достигнуто «через головы» восточных европейцев, заявил Хайко Маас.

Как поясняет издание, это тоже был намёк на Макрона, который следует своей собственной политике ослабления напряжённости в отношениях со своим российским коллегой Владимиром Путиным — значительно меньше оглядываясь на «душевное состояние» Польши и Прибалтики.