Bild: громкое заявление — в Киеве глава МИД Германии пообещал «свернуть горы» ради мира в Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас побывал на Украине с «миротворческой миссией», пишет Bild. В Киеве глава МИД ФРГ встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и пообещал «свернуть горы» ради разрешения кризиса в Донбассе, сообщает немецкий таблоид.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас побывал на Украине с «миротворческой миссией», сообщает Bild.
В Киеве глава внешнеполитического ведомства ФРГ встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и пообещал «свернуть горы» ради разрешения кризиса в Донбассе, отмечает немецкий таблоид.
Это «громкое заявление» Маас сделал за три недели до старта саммита «нормандской четвёрки», который пройдёт 9 декабря в Париже. В нём примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Кремля Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский, уточняет издание.
В свою очередь, глава МИД Украины Вадим Пристайко дал понять, что на встрече в Париже украинская делегация будет готова пойти на «разумный компромисс, чтобы привести домой прогресс, к которому Украина так давно стремится».
Тем временем, продолжает Bild, в Германии бьют тревогу, что на саммите «нормандской четвёрки» в Париже Украине могут навязать «сомнительное политическое решение на условиях Российской Федерации».
«Президент Франции Эммануэль Макрон пытается сблизиться с Кремлём. Существует угроза, что Макрон вместе с Путиным потребует от Украины пойти на неприемлемые уступки — например, провести выборы под контролем российских войск и их марионеток в Донбассе», — предупредила в интервью немецкому таблоиду бывший депутат бундестага Марилуизе Бек.
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
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