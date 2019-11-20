Bild: громкое заявление — в Киеве глава МИД Германии пообещал «свернуть горы» ради мира в Донбассе

03:00 Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется 1 июня 2020 года.

03:00 Зырянов: после гола ван Нистелроя на Евро-2008 думали: «Всё, приплыли» Экс-полузащитник сборной России Константин Зырянов вспомнил четвертьфинальную встречу на чемпионате Европы-2008 с командой Нидерландов (3:1).

03:00 Силуанов: Россия и Белоруссия пока не согласовали вопросы в энергетике Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва и Минск пока не согласовали «чувствительные» вопросы в сфере энергетики.

03:00 В МИД России назвали ожидаемую дату встречи в астанинском формате Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане, как ожидается, состоится в конце первой декады декабря.

03:00 Зырянов о сборной России по футболу: стоит команде оступиться — сметут Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов считает, что любовь болельщиков быстро сменится на критику, если команда перестанет добиваться успехов.

03:00 В Ростовской области задержали военного за шпионаж в пользу Украины ФСБ задержала в Ростовской области российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ведомства.

03:00 Главный архитектор Москвы назвал «Зарядье» столичным Иерусалимом Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, насколько парк «Зарядье» вписался в жизнь города.

03:00 Тедеско поделился мнением об уровне РПЛ Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил уровень Российской премьер-лиги.

03:00 В Белоруссию из России прибыли два Су-30СМ На авиабазу в Белоруссии из России прибыли два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Об этом информирует пресс-служба белорусского Министерства обороны.

03:00 Шарапова: я не большой любитель водки Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к алкоголю.

03:00 Медведев призвал наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с молдавским коллегой Ионом Кику призвал наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией.

03:00 Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.

03:00 В МИД России прокомментировали удары Израиля по территории Сирии Возрастающая интенсивность ракетных ударов Израиля по территории Сирии неприемлема, такое развитие ситуации вызывает у российской стороны обеспокоенность, заявили в Министерстве иностранных дел России.

03:00 Экс-полузащитник сборной прокомментировал своё сравнение с Зиданом Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал о сравнении его с Зинедином Зиданом и взаимоотношениях с экс-наставником команды Диком Адвокатом.

03:00 Зырянов: Хиддинка восхищала моя физическая готовность Экс-полузащитник сборной России Константин Зырянов вспомнил свои взаимоотношения с бывшим главным тренером национальной команды голландцем Гусом Хиддинком.

03:00 Павлюченко: мне очень обидно за Дзюбу Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал оскорбления от болельщиков, которые доносились в адрес Артёма Дзюбы с трибун во время отборочного матча Евро-2020 с командой Сан-Марино (5:0).

03:00 Безработица в России в октябре составила 4,6% Общая численность безработных в России в октябре 2019 года выросла по сравнению с сентябрем на 105 тыс. человек и составила 3 млн 476 тыс. человек.

03:00 В ВМС Украины рассказали о пропаже унитазов с задержанных кораблей Командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в том, что с кораблей, которые ранее были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.

03:00 Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы во время матча Россия — Сан-Марино Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал отвратительным поведение болельщиков, оскорблявших форварда сборной России Артёма Дзюбу во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино (5:0).

03:00 Столтенберг назвал НАТО уникальным союзом Америки и Европы Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс является единственным механизмом, который способствует сохранению трансатлантического единства между странами Северной Америки и Европы.

03:00 Фигурист Алиев рассказал, как отреагирует на возможное поражение от Трусовой Российский фигурист Дмитрий Алиев порассуждал на предмет возможного соревнования с 15-летней Александрой Трусовой,

03:00 Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.

03:00 Кузнецов рассказал о превращении Москвы-реки в транспортную артерию Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, на какой стадии находится превращение Москвы-реки в транспортную артерию города.

03:00 Уткин: сборная России готова лучше Украины к возможному матчу в плей-офф Евро Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном матче между сборными России и Украины в плей-офф чемпионата Европы 2020 года.

03:00 Time: Помпео планирует уйти из администрации Трампа Государственный секретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Time со ссылкой на источники.

03:00 Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

03:00 Экс-полузащитник сборной России: я тренер-мечтатель Бывший полузащитник сборной России по футболу Константин Зырянов рассказал о своей работе в качестве тренера. На данный момент он занимает пост старшего тренера в молодёжной команде «Зенита».

03:00 Зырянов объяснил, почему Жирков — лучший игрок России последнего десятилетия Бывший футболист сборной России Константин Зырянов ответил на вопрос, считает ли он полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова лучшим российским футболистом десятилетия.

03:00 Россия получила от Индии первый платёж за С-400 Россия получила от Индии первый платёж по контракту на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

03:00 Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020 Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.

03:00 Стартап, соинвестором которого стал соратник Навального, ликвидируется в Британии Стартап для здорового образа жизни StepJockey, соинвестором которого стал соратник Алексея Навального исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией* Владимир Ашурков, ликвидируется в Великобритании.

03:00 СМИ: ЦСКА подпишет контракт с хоккеистом «Лос-Анджелеса» Московский хоккейный клуб ЦСКА в ближайшее время подпишет контракт с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Марио Кемпе.

03:00 Новак допустил поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году Поставки газа по газопроводу «Северный поток — 2» могут начаться до 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

03:00 Зырянов ответил, стоит ли молодым российским футболистам уезжать за рубеж Бывший полузащитник сборной России по футболу Константин Зырянов ответил на вопрос, стоит ли молодым российским игрокам следовать примеру Александра Головина и уезжать в Европу при первом же удобном случае.

03:00 Путин надеется на отсутствие украинских военных в «серых зонах» Донбасса Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что украинские военнослужащие, в том числе бойцы Национальной гвардии, не вернутся в «серые зоны» Донбасса. Об этом он сказал на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

03:00 Зырянов рассказал, кто из игроков сборной России напоминает его самого Бывший полузащитник сборной России по футболу Константин Зырянов ответил на вопрос, кто из нынешнего состава национальной команды напоминает его самого.

03:00 Кузяев заявил, что не понимает оскорблений в адрес Дзюбы Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев высказался по поводу оскорблений в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

03:00 Патрушев оценил попытки ограничить влияние России на мировые процессы Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что попытки ограничить роль России на международной арене становятся всё более настойчивыми.

03:00 Назаров о травме Кучерова: в моё время Шенна постигло бы серьёзное наказание Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал травму отечественного форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, которую он получил после силового приёма нападающего «Сент-Луис Блюз» Брэйдена Шенна в матче регулярного чемпионата.

03:00 Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой Все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, «российская угроза» является выдумкой. Об этом в ходе форума «Россия зовёт!» заявил российский президент Владимир Путин.

03:00 Полиция объявила награду за данные о пропавших в Уфе отце и двух детях Башкирская полиция объявила вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет в поиске пропавших 26 октября Артёма Мазова и его двух малолетних сыновей, передаёт МВД по региону.

03:00 Путин ответил на вопрос об отношениях с Зеленским Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!» рассказал о своих отношениях с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

03:00 Акимов назвал сроки начала строительства трассы Москва — Владимир Полноценное финансирование строительства скоростной автотрассы от Москвы до Владимира, участка платной дороги М12 Москва — Казань, начнётся в I квартале 2020 года, строительство стартует во втором полугодии. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

03:00 Юран считает, что россияне не скандировали оскорбления в адрес Дзюбы Бывший футболист сборной России Сергей Юран выразил уверенность, что оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали не российские фанаты.

03:00 Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.

03:00 В Госдуме заявили о безосновательности требований Киева о компенсации Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

03:00 Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

03:00 Женская сборная России по кёрлингу досрочно вышла в плей-офф ЧЕ Женская сборная России по кёрлингу обыграла Норвегию в рамках седьмого тура группового этапа чемпионата Европы в Швеции.

03:00 СК России возбудил три дела по фактам обстрелов ВСУ Донбасса Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения в Донбассе со стороны украинских военных. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.