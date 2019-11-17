Экс-глава МИД Польши: европейский курс поможет Украине вернуть и Донбасс, и Крым

Украине нужен европейский курс, который позволит добиться экономического роста, и тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы за возвращение обратно на Украину, заявил бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. По его мнению, экономика России находится в очень тяжёлом состоянии, поэтому через некоторое время ситуация может кардинально измениться, и вполне возможно, что в пользу Украины.

«Я не вижу вероятности того, что Польша внезапно начнёт блокировать путь Украины в НАТО или ЕС из-за исторических проблем; об этом не может быть и речи», — заявил евродепутат, бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В интервью украинскому порталу European Truth он отметил, что предыдущая украинская власть вообще не хотела говорить о Волыни или Бандере, и добавил, что исторические проблемы не должны вызывать войны между народами, их просто надо решать и двигаться дальше.

Ващиковский также заверил украинцев в том, что разногласия в Европейском парламенте и в самом Европейском союзе не являются чем-то негативным для них, потому что «российская агрессия» и украинские реформы продолжают оставаться в центре внимания членов Европарламента. Политик видит проблему в некоторых западноевропейских странах, которые, по его мнению, не хотят урегулировать конфликт на Донбассе и пытаются прийти к соглашению с Россией. Он отметил, что Польша будет выступать против этого.

Ссылаясь на политику новых властей в Киеве, которые также добиваются соглашения с Россией о прекращении конфликта на востоке Украины, Ващиковский занял скептическую позицию. По его словам, все это может стать ловушкой и привести к полной потере Донбасса Украиной. Он считает, что вопреки надеждам президента Владимира Зеленского Россия вовсе не заинтересована в прекращении конфликта, и Украина могла бы извлечь из этого выгоду, представив Москву в качестве стороны, проявляющей такое отношение.

В то же время он отметил, что ЕС будет поддерживать Украину в её деятельности, в том числе в реализации так называемой формулы Штайнмайера. И он убеждён в том, что Зеленский будет проводить политику дальнейшего сближения с Евросоюзом. Он также отметил, что ЕС хочет подождать год и посмотреть, что будет делать нынешнее правительство и как изменится рейтинг президента. Ващиковский не исключил, что если Украина успешно проведёт реформы, Брюссель поговорит с Киевом о перспективе членства в ЕС. Он отметил, что существует проблема российской агрессии и восточной границы, но при этом добавил, что украинцам здесь может помочь пример Кипра.

«Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту, — тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы ногами за возвращение назад на Украину», — сказал бывший глава МИД Польши. «В любом случае, Россия не будет такой сильной до конца света. И Путин не будет жить вечно. Её экономика в очень тяжёлом состоянии. Поэтому через некоторое время ситуация может кардинально измениться, и вполне возможно, что в пользу Украины», — добавил он.

В то же время Ващиковский признал, что не испытывает оптимизма по поводу возможности остановки проекта «Северный поток — 2». По его мнению, в этом вопросе существует консенсус между всеми политическими партиями в Германии. Он не согласен с точкой зрения немцев, что такая связь сделает Россию ещё более зависимой от ЕС, потому что он думает, что произойдёт совершенно обратное.