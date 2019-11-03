Rzeczpospolita: Польша не заботится о приезжих украинцах, а они — движущая сила её экономики

С 2014 года польская экономика выросла на 22%. Если бы не массовый приток украинских иммигрантов на польский рынок труда, который достиг практически миллиона человек в прошлом году, этот рост, вероятно, был бы явно ниже, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Гжегож Семёнчик. Однако при этом он бьёт тревогу: нестабильная ситуация большинства иммигрантов, работающих в Польше, создаёт риск того, что они уйдут, когда внешние условия изменятся.

«За последние пять лет иммигранты с Востока внесли практически такой же вклад в рост ВВП, что и поляки, занятые на рынке труда. Несмотря на это, мы не заботимся о том, чтобы они остались в нашей стране», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Гжегож Семёнчик.

С 2014 года польская экономика выросла на 22%. Если бы не массовый приток украинских иммигрантов на польский рынок труда, этот рост, вероятно, был бы явно ниже. Украинцы добавили около 2,5% к ВВП Польши. Роль, которую они играли в польской экономике, была особенно существенна в 2018 году, когда число работающих поляков уменьшилось. Количество работающих в Польше иммигрантов с Украины, число которых начало значительно расти в 2014 году, в прошлом году могло превысить даже миллион. Официальная статистика о занятости в Польше, однако, охватывает их в небольшой степени. Самый широкий показатель, основанный на опросе рабочей силы, — BAEL — говорит о том, что в 2018 году на Польшу работали 16,5 млн человек старше 15 лет.

С 2013 года это число увеличилось примерно на 900 тыс. При рассмотрении масштабов иммиграции рост занятости был в два раза выше. «Наши результаты показывают, что рост польской экономики в последние годы был гораздо более трудоёмким, чем предполагалось ранее», — считают экономисты.

Это вызывает беспокойство, потому что Польша не может рассчитывать на приток иммигрантов в его нынешнем темпе. Уже в 2018 году, впервые с 2014 года, этот темп замедлился. «Улучшение экономической ситуации на Украине не способствует эмиграции жителей. А нестабильная ситуация большинства иммигрантов, работающих в Польше, создаёт риск того, что они уйдут, когда внешние условия изменятся», — рассказывает автор.

Неопределённость, с которой сталкиваются прибывающие в Польшу украинцы, может быть подтверждена данными польско-украинской торговой палаты, согласно которой в некоторых регионах страны они почти год ждут легализации своего пребывания и получения работы, резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Гжегож Семёнчик.