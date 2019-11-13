Эксперт Polskie Radio: соседство с Россией делает Польшу весьма уязвимой в случае конфликта

Попытка России насильно изменить границы в Европе после окончания Второй мировой войны заставила Запад — хоть и не весь — проснуться, заявил польский эксперт Ярослав Гузы. В эфире Polskie Radio он подчеркнул, что и американцы поняли, что Россия, как когда-то Советский Союз, бросает вызов Западу и начинает новую холодную войну, потенциальным театром военных действий которой рискует стать и Польша.

11 ноября во всей Польше состоялись торжества, посвящённые 101-й годовщине обретения независимости. «Эту дату следует праздновать с большим уважением и помнить каждый день о том, что наша страна была лишена суверенитета на протяжении 123 лет», — объяснил в эфире Polskie Radio эксперт Ярослав Гузы.

Он считает, что независимость всегда может оказаться под угрозой, поскольку полностью безопасного мира не существует. Для Польши это особенно актуально, если учесть её историю и геополитическое положение. Ведь по соседству с поляками находится весьма агрессивная страна — Россия. «Это значит, что наши действия должны быть направлены на укрепление обороны и альянсов, чтобы мы имели возможность подготовиться к возможной агрессии», — предупредил польский эксперт.

В эфире Polskie Radio он отметил, что одним из гарантов польской безопасности и независимости выступает членство в НАТО. В последнее время из уст некоторых политиков, в том числе от президента Франции Эммануэля Макрона, можно услышать, что Североатлантический альянс находится в кризисе. Более того, смысл его существования ставят под сомнение и США — главное действующее лицо этого альянса. При этом Ярослав Гузы уверен, что всё-таки американцы осознают серьёзность угрозы, идущей с востока.

«Российская агрессия против Украины, то есть насильственная попытка изменить границы в Европе после окончания Второй мировой войны, заставила пробудиться Запад, хоть и не в равной степени. Это касается как политиков, так и общественного мнения. Американцы, глядя на другие регионы мира, осознали, что Россия, как когда-то Советский Союз, бросает вызов, приводя тем самым к холодной войне. Более того, оказалось, что наш регион может стать потенциальным театром военных действий», — резюмировал польский эксперт.