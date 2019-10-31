Замглавы МИД Польши: Орбан, приветствующий Путина, — не особо приятная картинка для поляков

У Польши с Венгрией много общих интересов, но есть и вещи, в которых они расходятся, заявил замглавы МИД Польши Шимон Шиньковский вель Сенк. Одна из таких вещей - это отношение к России. В эфире Telewizjа Republika политик признал, что ему, как и всем полякам, неприятно смотреть кадры, на которых Орбан приветствует президента России и добавил: «для нас важны интересы Польши, и мы их будем воплощать в реальность, даже если они не нравятся Венгрии».
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Telewizjа Republika прокомментировал вчерашнюю встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Для нас это не особо приятные картинки, когда Орбан приветствует Путина. У нас с Венгрией много общих интересов, но также имеются различия во мнениях. Отношение к России всегда было одним из них. Никогда не будет так, что даже с лучшими друзьями в международной политике нас будет всё связывать. Важны интересы, а наши интересы мы будем воплощать в реальность, даже если они не будут нравится Венгрии», — объяснил он.
Политик от партии «Право и справедливость» также говорил о изменяющемся в Германии подходе к правящей партии в Польше. «В Германии в этом плане имеется определенное расхождение — СМИ и политики. Средства массовой информации продолжают очень критично, и порой совершенно несправедливо, относиться к действиям правительства. Тем не менее сейчас они более сдержано прореагировали на победу партии «Право и справедливость». Наблюдается некоторое примирение с тем фактом, что партия «Право и справедливость» не несчастный случай на работе, а именно выбор поляков. Это, конечно, критическая оценка, но не такая как в 2015 году», — сказал он.
«Вскоре я собираюсь поехать в Германию, чтобы поговорить с политиками и СМИ и объяснить, откуда берётся эта поддержка (...) У меня также сложилось впечатление, что политики уже заблаговременно смирились с тем, что «Право и справедливость» победит. Некоторые коллеги из Германии поздравляли меня», — резюмировал депутат «Право и справедливость Шимон Шинковский вель Сенк.
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