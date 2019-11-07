Niezalezna: в отличие от предшественника президент Дуда сумел добиться безвиза с США

США ввели безвизовый режим с Польшей, который заработает с 11 ноября. Об этом во время пресс-конференции в президентском дворце заявили президент Польши Анджей Дуда и посол США в Варшаве Жоржета Мосбахер, сообщает Niezalezna. Издание подчёркивает, что реакция на столь долгожданное решение была позитивной, но звучали и упрёки в адрес предыдущих властей, не сумевших пойти в этом вопросе дальше «похлопываний по плечу».

Уже с 11 ноября поляки смогут путешествовать в США без виз. Решение, о котором объявили президент Польши Анджей Дуда и посол США в Польше Жоржетт Мосбахер во время пресс-конференции в президентском дворце, вызвало ряд положительных откликов политиков в социальных сетях, сообщает Niezalezna.

В этот же день Соединённые Штаты сделали официальное заявление о том, что Польша была допущена к безвизовому режиму, добавляет издание.





«Присоединение Польши к безвизовому режиму с США было моим приоритетом. Это наш общий, исторический успех», — написала в Twitter посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

Это решение вызвало позитивную реакцию политиков в социальных сетях.

«Теперь у нас это есть», — кратко написала Беата Мазурек, член Европарламента.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Йоахим Брудзинский напомнил, что во время «необычайно эффективного» и «уважаемого в мире» правления коалиции партии «Гражданская платформа» и Польской крестьянской партии в лице Дональда Туска и Бронислава Коморовского решение об отказе от строительства противоракетного щита было объявлено в годовщину «советской агрессии» в отношении Польши.

Но на этот раз символика сработала позитивно. «Сегодня, когда за внешнюю политику отвечает правительство ПИС, когда президентом является Анджей Дуда, а премьер-министром — Матеуш Моравецкий, поляки смогут с 11 ноября, со Дня независимости Польши, в безвизовом режиме въезжать на территорию США. Поляки — гордятся. Символика тоже очень важна. Спасибо», — написал политик в своём Twitter.

«Хорошие новости из США — результат очень хороших польско-американских отношений», — напомнил спикер сената Станислав Карчевский. Он выразил удовлетворение новостью и подчеркнул, что Анджей Дуда и Дональд Трамп уже вошли в историю.

Другой польский политик Доминик Тарчинский напомнил о дискуссии об отмене виз с США во времена президентства Бронислава Коморовского: «Были обещания и похлопывание по плечу…».