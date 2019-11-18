Позиция: ветераны посоветовали Коломойскому «фильтровать базар» и «не заигрывать с россиянами»

Украинские ветераны провели акцию протеста в связи с высказываниями олигарха Игоря Коломойского по поводу нормализации отношений с Россией. Как пишет портал «Позиция», молодые люди выступили против «сотрудничества с оккупантами», а также посоветовали бизнесмену «фильтровать базар».

Представители Движения ветеранов Украины города Днепр провели акцию рядом с городской администрацией. Как пишет портал «Позиция», таким образом они хотели выразить протест «в связи с неоднозначными высказываниями миллиардера Игоря Коломойского по поводу отношений с Россией».

В финальном коммюнике акции говорится: «Рекомендуем олигарху не заигрывать с россиянами и не рассказывать нам о возвращении к братским отношениям, в формате любых возможных союзов или другой формы сотрудничества с оккупантами украинской земли. Мы, ветераны русско-украинской войны, этого никогда не разрешим! Ни Коломойскому, ни кому-либо другому».

При этом, как отмечает портал, молодые люди скандировали: «Игорь Валерьевич, фильтруйте базар!».