Обозреватель Bloomberg: Зеленскому ещё надо пройти важный тест — испытание опальным олигархом

При Владимире Зеленском Украина переживает экономический подъём и укрепляется на внешнеполитической арене, однако сейчас украинскому президенту предстоит первое серьёзное испытание с момента вступления в должность, и дело — в олигархе Игоре Коломойском. Как пишет Bloomberg, если Зеленский пойдёт на сделку с опальным при Петре Порошенко миллиардером, то всему миру это станет сигналом, что нынешний президент ничем не отличается от прежних коррумпированных лидеров Украины.

На Украине президент Украины Владимир Зеленский даже популярнее Владимира Путина в России, но сейчас ему грозит первый кризис с момента вступления в должность. Как пишет Bloomberg, на кону его рейтинг как дома, так и за рубежом, и загвоздка — в миллиардере Игоре Коломойском.

Как отмечает издание, всё очевиднее, что Коломойский явно рассчитывает при Зеленском вернуться на большую сцену, однако его возвращение будет означать конец клятвам Зеленского, который обещал Украине, одной из самых коррумпированных стран Европы, новую жизнь.

При прошлом президенте Петре Порошенко Коломойский проиграл едва ли не больше всех. Получив пост губернатора области на юго-востоке Украины, он финансировал добровольческие батальоны. Взамен Коломойский рассчитывал получить больше власти и доступ к прибыльным государственным активам — больше, чем Порошенко, такой же миллиардер, готов был ему дать.

Вышло так, что они поссорились. Кульминация ссоры пришлась на конец 2016 года, когда Киев национализировал «ПриватБанк» Коломойского, где хранили сбережения большинство украинцев. Национальный банк Украины тогда заявил, что акционеры банка — и в первую очередь Коломойский — ограбили его на сумму $5,5 млрд, вынудив выдавать безвозвратные кредиты подставным компаниям.

Коломойскому, владельцу нескольких паспортов, пришлось скрываться в Израиле, однако от притязаний на свой банк он не отказался, подавая на Украине бесчисленные иски, чтобы обратить вспять процесс национализации. При Порошенко его перспективы были не слишком радужными, поскольку украинские суды несвободны от политического влияния, но когда президентское кресло после первого тура выборов светило уже Зеленскому, Киевский суд вынес решение в пользу Коломойского. Международный валютный фонд, крупнейший кредитор Украины, ответил пресс-релизом в защиту национализации 2016 года, и решение обжаловал Национальный банк, но Коломойский стоит на своём. После победы Зеленского 21 апреля он вернулся на Украину.

Вскоре после этого с Валерией Гонтаревой, главой Национального банка и ярой сторонницей национализации, начали происходить разные странности. В июльском интервью она заявила, что получает от Коломойского угрозы и вынуждена скрываться в Лондоне. В августе на лондонской улице её сбила машина, и она попала в больницу. А в сентябре сгорел дом Гонтаревой под Киевом. Гонтарева предположила, что за обоими инцидентами стоит Коломойский, он же свою причастность отрицает.

Примечательно, убеждён автор статьи, что в кабинете Зеленского Коломойский — желанный гость. 10 сентября он встретился с президентом и представителями администрации и правительства. По официальным данным, обсуждались забастовки на заводах Коломойского и тарифы на электроэнергию. Но во вторник СМИ сообщили со ссылкой на присутствовавшего на встрече премьер-министра Алексея Гончарука, что президент хочет договориться с Коломойским насчёт «ПриватБанка». Украинский премьер спешно заявил в ответ на эту историю, что его правительство тщательно изучает ситуацию с «ПриватБанком», однако никаких переговоров ни с кем не ведёт.

Как заключает издание, дело «ПриватБанка» — запутанный юридический клубок. Далеко не факт, что Коломойский виновен во всём, что на него пытался повесить Национальный банк при Гонтаревой. Однако его возвращение в Киев, отличные контакты с новой администрацией, внезапно открывшиеся радужные перспективы и злоключения Гонтаревой складываются в цепочку, которая всё сильнее грозит испортить Зеленскому репутацию.

«Пока что новому президенту везёт. Украина переживает экономический подъём благодаря рекордному урожаю зерна, недавнее решение суда Европейского союза укрепило её позиции на энергетических переговорах с Россией, а успешный обмен пленными с Москвой подготовил почву для прекращения конфликта. Но любая сделка, которая либо отменит национализацию «ПриватБанка», либо позволит Коломойскому сорваться с крючка, не покрыв долговых обязательств, станет если не всему миру, то большинству украинцев сигналом, что Зеленский ничем не отличается от прежних лидеров Украины. А те были либо не чисты на руку, либо сильно зависели от олигархов», — подводит итог Bloomberg.