Обозреватель Bloomberg: Зеленскому ещё надо пройти важный тест — испытание опальным олигархом

Популярное
-
Le Figaro разобралась, стоит ли бояться «путинских суперракет» Le Figaro
-
Die Welt: Сноуден заявил, что был бы не против перебраться в Германию Die Welt
-
Польский военный: Россия — «терпеливый агрессор», который готовится к войне Tygodnik Solidarnosc
-
Немецкий профессор права: Россия не «аннексировала» Крым InfoSperber
-
Independent: Байден считает, что темнокожие родители не умеют воспитывать детей Independent
-
Guardian: разница в миллион долларов — Голливуд платит актёрам больше, чем актрисам Guardian
-
Polityka: «славянин на корточках» покоряет Запад — на благо российской пропаганде Polityka
-
24 Horas: Гуаидо считает публикацию его фотографий с наркоторговцами уловкой со стороны правительства Мадуро Canal 24 Horas TV
INFOX.SG
-
«Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в матче ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» добыла домашнюю победу над сербской «Црвеной Звездой» в рамках группового раунда Лиги чемпионов.
-
«Атлетико» и «Ювентус» сыграли вничью в матче группового раунда ЛЧ
Футболисты мадридского «Атлетико» по ходу матча уступали «Ювентусу» два мяча, однако сумели отыграться и свести встречу к ничьей.
-
Токаев назначил нового главу МИД Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министром иностранных дел республики бывшего первого заместителя главы МИД Мухтара Тлеуберди.
-
Дубль ди Марии помог ПСЖ обыграть «Реал» в матче группового раунда Лиги чемпионов
Футболисты французского ПСЖ добыли домашнюю победу над мадридским «Реалом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
-
Глава ФРС заявил о наличии угроз экономике США из-за рубежа
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что, несмотря на отсутствие внутренних рисков, для экономики США существуют угрозы из-за рубежа.
-
«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ
Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
-
СМИ: Футболист «Айнтрахта» да Коста подал в суд на мать из-за шести футболок
Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Данни да Коста подал иск к своей матери, желая вернуть шесть футболок, которые хранятся у неё дома.
-
Мадуро рассказал о «навязчивой идее» Трампа
Венесуэльский лидер Николас Мадуро в программе Рафаэля Корреа на RT заявил, что у президента США Дональда Трампа есть навязчивая идея в отношении латиноамериканских народов.
-
Генменеджер «Эдмонтона» признался, что никогда не видел матчей Бурдасова
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд признался, что ранее не видел матчей новичка команды Антона Бурдасова, который заключил с командой трёхлетний контракт.
-
В Минздраве оценили заявления об угрозе скачка смертности от рака
Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн прокомментировал публикацию о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
-
Трамп раскритиковал главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности. Также, по его мнению, Федеральная резервная система в очередной раз допустила ошибку.
-
Мужская сборная России сыграет с Грецией в плей-офф ЧЕ по волейболу
Определился соперник мужской сборной России по волейболу на стадии 1/8 финала чемпионата Европы.
-
Полиция обнаружила оружие у угрожавшего взорвать мост в Киеве
В полиции сообщили об обнаружении огнестрельного оружия у мужчины, который угрожал взорвать мост в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артём Шевченко.
-
За десять лет число женщин в украинской армии выросло в 15 раз
Число женщин в Вооружённых силах Украины увеличилось в 15 раз за последние десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
-
РФС разрешил «Оренбургу» играть домашние матчи на стадионе «Газовик» до 2021 года
Российский футбольный союз (РФС) позволил клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» проводить домашние матчи на стадионе «Газовик», который ранее не прошёл лицензирование.
-
Пентагон назвал Россию крупнейшим вызовом США в сфере безопасности
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия является крупнейшим вызовом США в области безопасности в ближайшей перспективе.
-
Испанский велогонщик сделал своей девушке предложение во время этапа «Вуэльты»
Велогонщик Хуан Эскера из команды Burgos BH сделал предложение своей девушке во время 21-го этапа шоссейной многодневки «Вуэльта».
-
Заявления на удостоверение многодетных родителей в Ставропольском крае начнут принимать в октябре
Приём заявлений на выдачу удостоверений многодетных родителей в Ставропольском крае начнётся с 1 октября, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
-
На Форуме оружейников в Ижевске обсудили лучшие практики конверсии на предприятиях ОПК
На Форуме оружейников России в Ижевске обсудили лучшие практики конверсии на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщает ИА «Удмуртия».
-
В Петербурге обезвредили четыре снаряда времён Великой Отечественной войны
В Санкт-Петербурге обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
-
Лидеры Финляндии и США проведут рабочую встречу
Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудит с лидером США Дональдом Трампом сотрудничество двух государств в рамках рабочего визита в Вашингтон 2 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского главы.
-
Член Зала славы UFC назвал наиболее опасных соперников для Нурмагомедова
Бывший боец смешанных единоборств, член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата Мэтт Серра считает Брайана Ортегу и Джастина Гэтжи наиболее опасными противниками для чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
-
Около 1,5 млн человек прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в Подмосковье
Около 1,5 млн человек прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области в 2019 году, сообщает телеканал «360».
-
Историк Спицын прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Пыжикова
Историк Евгений Спицын в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Александра Пыжикова.
-
Первый московский экологический фестиваль пройдёт 21 сентября
Первый московский экологический фестиваль состоится 21 сентября в парке Горького, сообщает НСН.
-
Синоптики предупредили об усилении ветра до 27 м/с в Татарстане
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в четверг, 19 сентября, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на республиканское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
-
МИД России оценил планы Трампа ужесточить антииранские санкции
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что ужесточение американских санкций в отношении Ирана является деструктивным путём, который не способствует разрешению конфликта.
-
Выставка британского фотографа Барри Костона откроется 26 сентября в Петербурге
Выставка британского фотографа Барри Костона откроется 26 сентября в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Русского музея.
-
«Локомотив» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Локомотив» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
-
Бабанин вышел в полуфинал ЧМ по боксу благодаря пересмотру результата боя
Российский боксёр Максим Бабанин стал полуфиналистом чемпионата мира по боксу после того, как главная судейская коллегия пересмотрела результат поединка.
-
В ЛНР прокомментировали отказ Киева подписывать формулу Штайнмайера
Полпред самопровозглашённой ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего считает странным решение Киева не подписывать формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
-
МИД России поблагодарил США за возвращение указов Николая II
В МИД России выразили американской стороне благодарность за возвращение похищенных в начале 1990-х годов 16 указов императора Николая II 1905—1914 годов.
-
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Олимпиакосом» в ЛЧ, упустив преимущество в два мяча
Английский «Тоттенхэм» на выезде не сумел удержать преимущество в матче группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
-
ФРС США снизила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение снизить базовую ставку до 1,75—2% с уровня 2—2,25%. Такой шаг, как предполагается, будет способствовать «максимальной занятости населения и стабильности цен».
-
Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет
В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.
-
Китайский бизнесмен завершил сделку по приобретению клуба НБА «Бруклин» у Прохорова
Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал все права на клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
-
СМИ рассказали о состоянии здоровья Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом информирует kp.ru, ссылаясь на источники в медицинских кругах.
-
Адвокат Прилипко назвала взыскания в адрес Протасовицкого глупостью
Татьяна Прилипко, адвокат четвёртого фигуранта дела братьев Кокориных и Павла Мамаева — Александра Протасовицкого, прокомментировала информацию о взысканиях в адрес своего подзащитного, которые он получил в СИЗО.
-
Замковой вышел в полуфинал ЧМ по боксу
Россиянин Андрей Замковой вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге.
-
Глава РУСАДА: я призываю всех руководителей ВФЛА уйти в отставку
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) уйти со своих должностей.
-
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
-
Сборная России обыграла команду Словении на ЧЕ по волейболу
Российские волейболисты победили команду Словении, добыв пятую подряд победу на групповом раунде чемпионата Европы.
-
Полиция установила личность угрожавшего взорвать мост в Киеве
В полиции сообщили об установлении личности мужчины, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. По их данным, это бывший военнослужащий.
-
Адвокат: в случае отказа в УДО Протасовицкий останется в тюрьме до конца срока
Татьяна Прилипко, адвокат четвёртого фигуранта дела братьев Кокориных и Павла Мамаева — Александра Протасовицкого, рассказала, будет ли принято его прошение об УДО после получения взысканий из СИЗО.
-
Биограф Риксена рассказал о последних днях его жизни
Друг и биограф Фернандо Риксена Винсент де Врис рассказал о состоянии экс-футболиста «Зенита» в последние дни жизни.
-
СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области
В СУ СК России по Челябинской области заявили, что гибель мужчины в Златоусте произошла из-за взрыва самодельной гранаты.
-
Спасатели предупредили о заморозках в Ленобласти
Спасатели предупредили о заморозках в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
-
Названы лучшие российские направления для отдыха в Новый год
Названы лучшие отечественные направления для отдыха в Новый год, сообщает kp.ru со ссылкой на исследование «Турстата».
-
Пятая «Велоночь» пройдëт 21 сентября в Севастополе
Пятый фестиваль «Велоночь» состоится 21 сентября в Севастополе. Она начнëтся в 19:00 на площади Нахимова.
-
Российские военнослужащие выдали школьные наборы жителям сирийского города Дума
Сотрудники Центра примирения враждующих сторон в Сирии выдали школьные наборы жителям города Дума, сообщает ФАН.