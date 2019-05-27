Украинская Правда: Коломойский рассказал, кого поддержит на выборах в Раду

Олигарх Игорь Коломойский на предстоящих парламентских выборах на Украине будет симпатизировать всем, кроме партии Петра Порошенко. Как заявил бизнесмен в интервью «Украинской правде», если партия бывшего президента Украины выживет, то она очистится и сможет дальше присутствовать в политической жизни страны.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать всем, кроме партии Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Порошенко только что ушёл, и сейчас посыплется на него всё, что за последние пять лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет», — считает олигарх.

Также Коломойский сказал, что поддерживает партию «Слуга народа». При этом на вопрос, может ли он поддержать Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: «Смотря с кем он пойдёт, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но…».

Бизнесмен также полагает, что Арсений Яценюк не пойдёт на парламентские выборы: «Просто он человек, который не любит поражений. Пойти — и сколько он там наберёт?»

На ремарку, что Яценюк может объединиться с Гройсманом, Коломойский ответил: «И каким номером?» При этом олигарх считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков вряд ли пойдёт на парламентские выборы.

«А с кем Авакову идти? Гройсман — непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина», — заявил Коломойский.