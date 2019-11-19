Обозреватель: на Украине уверены, что зимой и без российского газа не замёрзнут

С случае остановки транзита российского газа Украине хватит запасов газа и угля на зиму, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель. Как передаёт «Обозреватель», чиновник добавил, что наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, однако проведённые стресс-тесты показали, что даже в пиковые дни украинским потребителям хватит газа.
Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.
«На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и соответственно угля на складах. Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замёрзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца», — сказал министр.
При этом Оржель добавил, что наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, однако проведённые стресс-тесты показали, что даже в пиковые дни украинским потребителям хватит газа.
Украинский министр также надеется на то, что стороны ещё смогут вернуться к конструктивному диалогу.
«Это предложение, которое было определено, оно является неприемлемым для Украины, с учётом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год использования украинской газотранспортной системой», — подчеркнул Оржель.
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