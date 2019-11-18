Эксперт: Ямальский контракт слишком важен для Москвы, поэтому «Газпром» без боя не сдастся

Россия не позволит Польше так легко отказаться от Ямальского контракта в 2022 году, потому что это приведёт к потере политического влияния и больших денег, уверена эксперт Тереза Войчик. В беседе с Polskie Radio она предположила, что «Газпром» обязательно применит особую тактику, однако пока сложно предугадать, какую именно.
Контракт на поставки СПГ, разрешение на разработку месторождений природного газа в Северном море и расширение системы транспортировки. Именно по этим причинам руководство компании PGNiG передало «Газпрому» декларацию о своём желании прекратить действие договора купли-продажи природного газа. Так называемый Ямальский договор был заключён 25 сентября 1996 года и действует по 31 декабря 2022 года, сообщает Polskie Radio.
«Можно сказать, что это конец эпохи. Заявление PGNiG закрывает возможность продления контракта. Вышеперечисленные ресурсы будут для нас достаточными. Однако проблемой может стать решение Европейского инвестиционного банка, который заявил, что польские инвестиции, связанные с диверсификацией источников поставок газа, не смогут кредитоваться банками ЕС», — сказала в беседе с радиостанцией эксперт Тереза Войчик.
Она подчеркнула, что решение Европейского инвестиционного банка может привести к задержкам в строительстве, например, трубопровода Baltic Pipe, по которому газ из Норвегии будет транспортироваться в Польшу. Она добавила, что если отсрочка инвестиций будет отложена на несколько месяцев, это не станет большой проблемой для Польши.
«Ведь у нас есть другие источники поставок сырья. Я имею в виду поставки газа СПГ и внутреннюю добычу, которая составляет около 4 миллиардов кубометров в год. Кроме того, президент PGNiG обеспечил заполнение практически всех резервуаров на складах, где хранятся запасы газа. Вот почему я думаю, что нет никаких причин для того, чтобы бояться», — успокоила слушателей Тереза Войчик.
«Из-за отказа польской стороны от продления Ямальского контракта Россия теряет не только важный политический инструмент, но и приток серьёзных денежных средств. Финансовая проблема может быть особенно болезненной, учитывая, что Москва проводит программу по вооружению. По этой причине я не думаю, что «Газпром» сдастся без боя. Представители компании захотят как-то разобраться. Сейчас сложно оценить, какую тактику они примут», — объяснила эксперт.
Согласно положениям так называемого Ямальского договора, стороны договора обязаны сделать заявление о дальнейшем сотрудничестве после 2022 года, за три года до истечения срока его действия, резюмирует Polskie Radio.
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