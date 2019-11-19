Le Figaro назвала парижский саммит новой надеждой на мир на Украине

Представители «нормандской четвёрки» согласились провести саммит в Париже, и журналист Le Figaro отмечает, что эта новость даёт надежду на то, что на Украине установится мир. По его словам, это единственный институт, способный однажды урегулировать конфликт между Россией и Украиной.
Владимир Путин примет участие в новом саммите «нормандской четвёрки», который пройдёт в Париже, и журналист Le Figaro называет этот формат «единственным институтом, способным однажды урегулировать конфликт» между Россией и Украиной. По его словам, это «момент надежды на мир на Украине», ведь именно такие переговоры могут «открыть двери к выходу из кризиса».
Автор статьи отмечает, что Россия и Украина до 2014 года никогда не воевали, что это две братские страны, славянские и православные. Он также напоминает, что украинцы при атамане Хмельницком сами добровольно перешли к России, опасаясь Польшу. Эти страны неразрывно связаны, когда в 1980-х французы приезжали в Киев, они могли подумать, по его словам, что это Россия.
Когда Хрущёв подарил Крым Украине, в жизни крымчан, строго говоря, ничего не изменилось. А когда в 1991 году Россия и Украина разошлись, это было на пользу и Ельцину, который освободился от Горбачёва, и Кравчуку, который стал президентом независимого государства. И впрочем, у стран всё равно оставались добрые отношения до 2004 года, когда Украина разделилась на тех, кто за Россию, и тех, кто за Запад.
Впрочем, конфликт разгорелся в 2014 году, напоминает автор статьи. Он отмечает, что тогда Россия легко победила на референдуме в Крыму, потому что население чувствовало себя русским. «Между русскими и украинскими солдатами не было пролито ни капли крови», — говорит автор про Крым. А, наоборот, лилась кровь в Донбассе, где периодически разгорающийся замороженный конфликт уже принёс больше 10 тыс. смертей.
Изменило ситуацию избрание Владимира Зеленского. «Зеленский хочет мира, а Путин — отмены европейских санкций». При этом, по словам автора статьи, всем известны условия, на которые согласны обе стороны: всеобщая амнистия, культурная автономия Донбасса, размещение украинских пограничников. «Единственное что неизвестно: смогут ли Макрон и Меркель убедить двух славянских собеседников в срочности этого соглашения, которое послужит как интересам России, так и Украины?» — задаётся вопросом журналист Le Figaro.
Следователи организовали проверку в связи с нападением на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Крыму Ольгу Постнову.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская общественность устала от ситуации, сложившейся вокруг энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт раскритиковал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против отстранения России от Олимпийских игр — 2020 в Токио в связи с несоответствием базы данных московской лаборатории информации, имеющейся у Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Первый заместитель руководителя украинской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко дал свой прогноз по поводу возможности снятия неприкосновенности с бывшего президента Украины и депутата Рады Петра Порошенко.
Консультации России и Белоруссии в рамках заседания Совета министров Союзного государства, проходящие в резиденции российского премьер-министра в подмосковных Горках, продолжаются уже больше пяти часов.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона готова к поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Магнитогорский «Металлург» опубликовал заявление, в котором утверждает, что критика в адрес вратаря команды Станислава Галимова от лица официальной группы в соцсети «ВКонтакте» является не позицией клуба, а лишь следствием взлома аккаунта одного из администраторов.
Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о подписании cо своим французским коллегой Кристофом Кастанером межправительственного соглашения об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.
Украинское конструкторское бюро «Южное» на выставке Dubai Airshow 2019 представило концептуальный проект семейства лунных посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне и доставлять грузы массой до 150 кг.
В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что восьмерых детей, которых обнаружили простуженными в квартире с бабушкой, планируют вернуть матери после того, как она наладит ситуацию в семье.
Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске клуба болельщиков сборной России по футболу «Наши парни», после вступления в который можно будет приобрести билеты на матчи национальной команды на Евро-2020.