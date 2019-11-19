Le Figaro назвала парижский саммит новой надеждой на мир на Украине

Представители «нормандской четвёрки» согласились провести саммит в Париже, и журналист Le Figaro отмечает, что эта новость даёт надежду на то, что на Украине установится мир. По его словам, это единственный институт, способный однажды урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Владимир Путин примет участие в новом саммите «нормандской четвёрки», который пройдёт в Париже, и журналист Le Figaro называет этот формат «единственным институтом, способным однажды урегулировать конфликт» между Россией и Украиной. По его словам, это «момент надежды на мир на Украине», ведь именно такие переговоры могут «открыть двери к выходу из кризиса».



Автор статьи отмечает, что Россия и Украина до 2014 года никогда не воевали, что это две братские страны, славянские и православные. Он также напоминает, что украинцы при атамане Хмельницком сами добровольно перешли к России, опасаясь Польшу. Эти страны неразрывно связаны, когда в 1980-х французы приезжали в Киев, они могли подумать, по его словам, что это Россия.



Когда Хрущёв подарил Крым Украине, в жизни крымчан, строго говоря, ничего не изменилось. А когда в 1991 году Россия и Украина разошлись, это было на пользу и Ельцину, который освободился от Горбачёва, и Кравчуку, который стал президентом независимого государства. И впрочем, у стран всё равно оставались добрые отношения до 2004 года, когда Украина разделилась на тех, кто за Россию, и тех, кто за Запад.



Впрочем, конфликт разгорелся в 2014 году, напоминает автор статьи. Он отмечает, что тогда Россия легко победила на референдуме в Крыму, потому что население чувствовало себя русским. «Между русскими и украинскими солдатами не было пролито ни капли крови», — говорит автор про Крым. А, наоборот, лилась кровь в Донбассе, где периодически разгорающийся замороженный конфликт уже принёс больше 10 тыс. смертей.



Изменило ситуацию избрание Владимира Зеленского. «Зеленский хочет мира, а Путин — отмены европейских санкций». При этом, по словам автора статьи, всем известны условия, на которые согласны обе стороны: всеобщая амнистия, культурная автономия Донбасса, размещение украинских пограничников. «Единственное что неизвестно: смогут ли Макрон и Меркель убедить двух славянских собеседников в срочности этого соглашения, которое послужит как интересам России, так и Украины?» — задаётся вопросом журналист Le Figaro.