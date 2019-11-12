112 Украина Оригинал

112: украинский министр рассказал, как «Украина загнала Россию в угол» в Донбассе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что началом разведения войск в Донбассе «Украина загнала Россию в угол». Как сообщает «112 Украина», он предположил, что когда канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину, речь шла о дате и месте проведения переговоров по урегулированию ситуации в регионе.
112: украинский министр рассказал, как «Украина загнала Россию в угол» в Донбассе
Reuters
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о ситуации по разведению сил в Донбассе. Как передаёт «112 Украина», глава внешнеполитического ведомства заявил, что своими действиями в регионе «Украина загнала Россию в угол».
 
«Что касается разведения и готовности российской стороны к разведению. Я думаю, что, когда мы начинали этот процесс летом, они вообще не верили, что вообще способны двигаться этим путём. Сейчас мяч на стороне России. Россия загнана в угол», — заявил Пристайко.
 
Он предположил, что, когда канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину, речь шла о дате и месте проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Глава МИД добавил, что на данный момент даты саммита обсуждаются на уровне дипломатических каналов стран — членов «нормандской четвёрки», хотя официально они не обнародуются официально.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
112 Украина Украина Европа
теги
Вадим Пристайко вооруженный конфликт Донбасс Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров