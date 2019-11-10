L’Obs: разведение сил в Донбассе повысило шансы встречу «нормандской четвёрки»

Киев и ДНР приступили к разведению сил в ключевом секторе линии фонта на востоке Украины, сообщает Le Nouvel Observateur. Как замечает издание, этот двусторонний шаг устранил последнее препятствие для проведения саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции, который, как надеются власти Киева, может состояться уже в ноябре в Париже.

Киев и «пророссийские сепаратисты» начали разведение войск в ключевом секторе линии фонта на востоке Украины, сообщает Le Nouvel Observateur. Как заявил журналистам генерал украинской армии Богдан Бондарь, разведение сил началось в районе населённых пунктов Богдановка и Петровское. По словам издания, власти Донецкой народной республики и полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов поприветствовали проведение операции.

Как сообщается, разведение сил началось в 12 часов по местному времени с отправки двумя сторонами осветительных ракет— сначала белых, сигнализирующих о готовности войск, а затем зелёных, свидетельствующих о начале отступления. После этого солдаты противоборствующих лагерей начали отступление под надзором наблюдателей ОБСЕ. В общей сложности каждая сторона должна отодвинуться от линии фронта на один километр. Как подчеркнул Бондарь, процесс разведения должен завершиться к 12 часам 12 ноября. В течение следующих 25 дней будет производиться разминирование территории и ликвидация траншей и фортификационных сооружений.

Это разведение сил на Восточноукраинском фронте стало третьим по счёту в текущем году. Как отмечает журнал, отныне становится вероятной перспектива отступления войск по всей линии фронта протяжённостью 400 км. Кроме того, после субботнего разведения сил исчезло последнее препятствие для проведения четырёхстороннего саммита с участием руководителей России, Украины, Германии и Франции, считает глава украинского МИД Вадим Пристайко. Он надеется, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель может состояться в Париже уже в ноябре. Как подчёркивает издание в последний раз встреча «нормандской четвёрки» проходила в 2016 году. Как напоминает L’Obs, о проведении четырёхстороннего саммита в последнее время речь заходила уже не раз, однако до назначения конкретной даты дело не доходило из-за требований Москвы о разведении сил в Донбассе.

Тем временем, начатое в мае по инициативе новоизбранного президента Владимира Зеленского разведение сил вызывает серьёзное беспокойство на Украине, пишет журнал. Противники Зеленского обвиняют его в секретных переговорах с Россией и «капитуляции» перед Кремлём.

Однако, как заметил в интервью французским СМИ украинский политолог Владимир Фесенко, хотя шансы на проведение саммита повысились, они всё ещё далеки от 100%, поскольку у России и Украины остаётся немало спорных моментов, договориться о которых будет сложнее.