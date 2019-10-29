Сделан первый шаг: разведение войск начали с Золотого — на очереди другие участки

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в Донбассе стартовал процесс разведения сил и средств. Как передаёт «112 Украина», Пристайко добавил, что сначала это произойдёт возле посёлка Золотое, позже разведение сил пройдёт и на других согласованных участках.

В Донбассе стартовал процесс разведения сил в посёлке Золотое, следующим станет Петровское. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«До самой встречи в нормандском формате будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня. Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта», — сказал Пристайко.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку», — отметил Пристайко.

Министр также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.