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112: лидер «Нацкорпуса» пригрозил Зеленскому собрать в Донбассе тысячи ветеранов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лидер украинского «Нацкорпуса» Андрей Билецкий пообещал собрать в Донбассе тысячи ветеранов, в случае если их «выкинут» оттуда. Как передаёт «112 Украина», Билецкий назвал бытовым хамством общение Зеленского с ветеранами в Золотом и заявил, что его люди останутся там потому, что «имеют на это право».
112: лидер «Нацкорпуса» пригрозил Зеленскому собрать в Донбассе тысячи ветеранов
Reuters
Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому собрать в Золотом тысячи ветеранов, в случае если их «выкинут» оттуда. Как передаёт «112 Украина», об этом Билецкий заявил в видеообращении, которое было обнародовано на его YouTube-канале.
 
«Если не выйдет с тысячей, будет десять тысяч», — сказал Билецкий.
 
Он назвал бытовым хамством по отношению к ветеранам поведение Зеленского в Золотом. Лидер «Национального корпуса» подчеркнул, что ветераны останутся в Золотом, потому что «имеют на это право».
 
Как напоминает украинский канал, во время посещения Золотого Зеленский вступил в спор с людьми в военной форме по поводу необходимости разведения войск и прекращения огня. Зеленский призвал бойцов вывезти из поселка своё оружие.
 
Позже пресс-центр штаба Операции объединённых сил сообщил, что люди в военной форме, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом, не являются представителями любых силовых ведомств или вооружённых сил Украины и находятся в районе проведения операции нелегально.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
112 Украина Украина Европа
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