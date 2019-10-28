112: лидер «Нацкорпуса» пригрозил Зеленскому собрать в Донбассе тысячи ветеранов

Лидер украинского «Нацкорпуса» Андрей Билецкий пообещал собрать в Донбассе тысячи ветеранов, в случае если их «выкинут» оттуда. Как передаёт «112 Украина», Билецкий назвал бытовым хамством общение Зеленского с ветеранами в Золотом и заявил, что его люди останутся там потому, что «имеют на это право».

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому собрать в Золотом тысячи ветеранов, в случае если их «выкинут» оттуда. Как передаёт «112 Украина», об этом Билецкий заявил в видеообращении, которое было обнародовано на его YouTube-канале.

«Если не выйдет с тысячей, будет десять тысяч», — сказал Билецкий.

Он назвал бытовым хамством по отношению к ветеранам поведение Зеленского в Золотом. Лидер «Национального корпуса» подчеркнул, что ветераны останутся в Золотом, потому что «имеют на это право».

Как напоминает украинский канал, во время посещения Золотого Зеленский вступил в спор с людьми в военной форме по поводу необходимости разведения войск и прекращения огня. Зеленский призвал бойцов вывезти из поселка своё оружие.

Позже пресс-центр штаба Операции объединённых сил сообщил, что люди в военной форме, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом, не являются представителями любых силовых ведомств или вооружённых сил Украины и находятся в районе проведения операции нелегально.