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1+1: инвалиды «российско-украинской войны» отправились на марафон в США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Бывшие участники боевых действий в Донбассе, потерявшие конечности, отправились в США на марафон морской пехоты. Как передаёт «1+1», в числе «ветеранов российско-украинской войны» есть и женщина, которая будет впервые бежать наравне с мужчинами.

Команда ветеранов российско-украинской войны отправилась в Соединённые Штаты на 44-й марафон морской пехоты. Это бывшие военные, которые получили ранения, в частности, те, кто потерял на войне конечности. Они будут бежать, чтобы рассказать миру об Украине и на своём примере показать, что нет ничего невозможного. 

Впервые на марафоне в США вместе с мужчинами будет бежать женщина. Один из марафонцев — Александр Терещенко — киборг, который потерял на войне обе руки и повредил глаз, будет бежать десять километров.

В Борисполе бегунов провожало родственники, они сделали и общее фото с украинским флагом. 
 
АЛЕКСАНДР ТЕРЕЩЕНКО, киборг, участник марафона: Я не бегал ещё десятку, на тренировках бегал шесть, но я уверен, что я это сделаю.
 
ЛАРИСА ТЕРЕЩЕНКО, жена Александра Терещенко: Для него очень важно, этот запал, соревнование с самим собой, даже не с кем-то, а с самим собой.
 
Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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