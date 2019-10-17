СТРАНА: экс-спикер Рады уверяет, что команда Зеленского договорилась с Западом об амнистии для Донбасса

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в команде украинского президента Владимира Зеленского договорились с западными странами об амнистии для жителей Донбасса и о проведении там выборов. Как сообщает «СТРАНА», политик добавил, что данный подход лоббировался на Западе и ранее.
В команде украинского президента Владимира Зеленского договорились с западными странами об амнистии для ДНР и ЛНР. Как передаёт «СТРАНА», об этом заявил бывший спикер Верховной рады и депутат от партии Петра Порошенко Андрей Парубий.
«Я, очевидно, не могу объявлять всех имён наших зарубежных партнёров, некоторые из которых говорили, что уже есть договорённость с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах, без сроков, когда они будут проведены, согласно закону о выборах, и об особом статусе — без условий и без сроков», — сказал Парубий.
По его словам, такой подход на Западе лоббировали и ранее.
«В некоторых странах евроатлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили на Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией, и может быть ситуация, когда ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года. Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договорённости уже состоялись», — добавил Парубий.
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