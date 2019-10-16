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Факты: в России назвали странным требование Украины распустить ДНР и ЛНР

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В России назвали странным и непоследовательным требование Украины о роспуске ДНР и ЛНР. Как пишут «Факты», представитель Совета федерации России Сергей Цеков заявил, что Киев не хочет в одностороннем порядке выполнять формулу Штайнмайера, а выдвигает ещё и встречные требования к России.
Факты: в России назвали странным требование Украины распустить ДНР и ЛНР
Reuters

В России наотрез отказались рассматривать требования украинской делегации, озвученные на переговорах в Минске. Как пишут «Факты», ранее украинские переговорщики потребовали от России роспуска ДНР и ЛНР. 

Представитель Совета федерации России Сергей Цеков называет требование украинской стороны странным и непоследовательным. Российский депутат возмутился тем, что Украина не хочет в одностороннем порядке выполнять формулу Штайнмайера, а выдвигает ещё и встречные требования к России.
 
Ещё один член российского Совета Федерации Франц Клинцевич открыто намекнул на прекращение переговоров в минском формате.
 
«Можно будет ставить точку. Условие о роспуске ДНР и ЛНР неизбежно приведёт к срыву этих соглашений. А это значит, что война будет продолжаться», — заявил Клинцевич.
 
Как напоминает издание, заседание переговорной группы в Минске 15 октября завершилось досрочно. Трёхсторонней контактной группе по Донбассу не удалось найти общий язык по поводу достижения мира в регионе. Делегации покинули зал заседаний.
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