Факты: в России назвали странным требование Украины распустить ДНР и ЛНР

В России назвали странным и непоследовательным требование Украины о роспуске ДНР и ЛНР. Как пишут «Факты», представитель Совета федерации России Сергей Цеков заявил, что Киев не хочет в одностороннем порядке выполнять формулу Штайнмайера, а выдвигает ещё и встречные требования к России.

В России наотрез отказались рассматривать требования украинской делегации, озвученные на переговорах в Минске. Как пишут «Факты», ранее украинские переговорщики потребовали от России роспуска ДНР и ЛНР.

Представитель Совета федерации России Сергей Цеков называет требование украинской стороны странным и непоследовательным. Российский депутат возмутился тем, что Украина не хочет в одностороннем порядке выполнять формулу Штайнмайера, а выдвигает ещё и встречные требования к России.

Ещё один член российского Совета Федерации Франц Клинцевич открыто намекнул на прекращение переговоров в минском формате.

«Можно будет ставить точку. Условие о роспуске ДНР и ЛНР неизбежно приведёт к срыву этих соглашений. А это значит, что война будет продолжаться», — заявил Клинцевич.

Как напоминает издание, заседание переговорной группы в Минске 15 октября завершилось досрочно. Трёхсторонней контактной группе по Донбассу не удалось найти общий язык по поводу достижения мира в регионе. Делегации покинули зал заседаний.