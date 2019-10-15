BBC рассказал, как русские присвоили украинский борщ и превратили его в орудие пропаганды

Сегодня большая часть мира считает борщ национальным русским блюдом, и это очень возмущает украинцев и напоминает им о «более масштабных политических и культурных притеснениях» со стороны России, утверждает в своей статье обозреватель BBC Эндрю Эванс. В своём расследовании он выяснил, что борщ — всё-таки блюдо украинское, которое «национализировал» СССР и превратил в часть советской, а потом уже и русской культуры.

Когда дело доходит до того, чтобы в пылу битвы бросаться друг в друга едой, суп — не самый удачный выбор, пишет обозреватель раздела о путешествиях BBC Эндрю Эванс. Оказывается, в противника куда удобнее запускать булки размером с кулак или шоколадный пудинг из катапульты в виде столовой ложки, а не тарелки с горячей жидкостью. Однако в последнее время в своём «продуктовом противостоянии» Россия вовсю пускает в ход суп.

Так, от внимания автора статьи не укрылось, что в мае этого года на англоязычной странице в Twitter под названием Russia, которая связана с российским МИД и которую Эванс называет «официальным аккаунтом МИД Российской Федерации», появилась вот такая публикация: «Вневременная классика. Борщ — одно из самых знаменитых и любимых русских блюд, символ традиционной кухни».

Конечно, для рядового пользователя соцсетей нет ничего странного в том, что русские нахваливают свой борщ, но для украинцев, которые считают этот суп своим национальным блюдом, «твит с российской страницы равносилен военной пропаганде, в особенности если принимать во внимание текущую оккупацию Крыма»* и до сих пор не закончившийся с 2014 года вооружённый конфликт. Украинские пользователи, по словам автора статьи, были возмущены попытками России присвоить борщ и стали писать в комментариях: «Как будто вам было мало Крыма, так теперь ещё и борщ у Украины решили украсть».

Эванс напоминает, что борщ — сытный суп обычно красного, благодаря свёкле, цвета (хотя бывают вариации), который на протяжении веков был важной частью рациона множества украинцев. Так что для многих «притязания России на что-то столь украинское являются воплощением куда более масштабной тенденции исторических притеснений Россией украинского языка, политики и, прежде всего, независимости».

По мнению базирующегося в Лондоне политического эксперта белорусского происхождения Алекса Кокчарова, сегодня горделивые твиты о «российском» борще — «очередная попытка культурной апроприации» со стороны Москвы. Вообще же на борщ претендуют сразу несколько культур, включая украинскую, белорусскую, польскую и русскую, но больше всего прав на традиционный суп, по словам аналитика, у Украины.

С этим согласна и повар из Нью-Йорка и главный консультант известного местного украинского ресторана Veselka Олеся Лью. «Я считаю, что борщ украинский, и это не только из каких-то националистических убеждений, а ещё и потому, что этот суп родом с украинской земли, а его ингредиенты ещё давным-давно находили в районах, где велись археологические работы», — цитирует автор статью Лью.

Повар из Нью-Йорка утверждает, что скорее всего борщ не просто сам заполнил «коллективное бессознательное» русской кухни, а был искусственно внедрён туда в советские времена. В попытке объединить самую большую страну в мире Сталин дал задание наркому пищевой промышленности Анастасу Микояну создать «национальную советскую кухню», которая пришлась бы по нраву более 100 «национальностям» Советского Союза.

Вдохновлённый образом плавильного котла всех культур и идеей пищевой промышленности, Микоян отправился в США, где пристрастился к гамбургерам, хот-догам и мороженому. Вернувшись на родину, нарком запустил фабричное производство мороженого, ввёл моду на котлеты и в 1939 году опубликовал не обделённую пропагандистским посылом «Книгу о вкусной и здоровой пище», которую нередко получали в подарок от Коммунистической партии молодожёны по всему союзу.

Как утверждает Олеся Лью, стремясь создать новую культурную идентичность для советской кухни, Микоян отобрал блюда из каждой республики и разместил их рецепты в кулинарной книге. Так блюда различных национальных кухонь сошлись вместе и закрепились в советской, а вместе с этим и русской культуре, поскольку та была самой влиятельной в СССР.

Что касается борща, то, по словам Эндрю Эванса, примечательно, что в «Книге о вкусной и здоровой пище» после раздела «Щи», где описывают шесть вариаций этого блюда, идут три вида борща — просто «борщ», «летний борщ» и «украинский борщ». По версии Микояна, обычный борщ варится с добавлением мяса, свёклы, капусты, корнеплодов, лука, томатной пасты, уксуса и сахара, в то время как в украинскую версию кладут мясо, капусту, картошку, свёклу, томатную пасту, морковь, пастернак, лук, копчёную свиную грудку, сливочное масло, уксус и чеснок, а подают со сметаной и нарезанной петрушкой. Автор статьи обращает внимание, что сегодня украинский вариант, который у Микояна преподносится как изменённая версия стандартного рецепта, как раз воспринимается как самый настоящий борщ.

Несмотря на то что многие считают, что это блюдо всё-таки русское, мало кто пробовал «вызывающий куда меньше ажиотажа русский вариант» борща — щи. По сути, тот же борщ, только без свёклы. Эванс подчёркивает, что в российском словаре украинских слов от 1823 года «борщ» носит определение «то же самое, что и щи», а в книге по этимологии от 1842 года указаны два понятия, «русские щи», с квашеной капустой, и «украинский борщ», название которого происходит от растения борщевик, традиционно добавляемого в суп. Ещё давно народы, проживавшие на побережье Чёрного моря, готовили суп из маринованных частей борщевика. Позднее украинцы добавили свёклу.

Естественно, поскольку Россия и Украина — соседи и некогда были частями одного государства, «распутать» сложные культурные и исторические связи между двумя странами очень сложно, объясняет журналист. Да, пророссийские идеологи любят обращаться к Древней Руси как к истокам русской культуры, но ведь проблема в том, что Древняя Русь развивалась вокруг Киева, нынешней украинской столицы. За последнее тысячелетие город пережил многократные вторжения и восстания — нередко против российской власти. Попытки присвоить главное блюдо украинской кухни выглядят «особенно иронично и возмутительно» на фоне страшного голода 1932—1933 годов, в котором украинские власти обвиняют советское правительство и который называют голодомором, утверждает обозреватель.

Всё-таки за пределами России и Украины весь мир считает, что борщ — скорее русское блюдо. Сегодня этот суп готовят по всему миру — «еда путешествует вместе с людьми». Шеф-повар нью-йоркского ресторана украинской кухни Veselka Дима Марценюк говорит, что из-за национальной принадлежности супа ссориться не будет, для него важнее вкус.

«По фирменному рецепту моей бабушки сначала нужно сварить бульон из свиных рёбер. Ещё нужна сладкая капуста — не ядрёная. Очень важно, чтобы другая часть ингредиентов готовилась отдельно, в отдельной сковороде. Их нужно разжарить — лук, морковку, натёртую свёклу. Потом добавляем подсолнечное масло, сливочное, специи, кетчуп или томатную пасту. И обязательно добавьте что-нибудь, что даст кислоту, — белый уксус или лимонный сок, это поможет сохранить ярко-красный цвет», — приводит Эванс слова шефа.

Впрочем, борщ прекрасен в своём разнообразии. Как выражается владелец украинского заведения Том Бёрчард, «существует столько версий борща, сколько есть восточноевропейских бабушек». В каждой семье есть свои правила приготовления этого супа. К примеру, «настоящая украинская бабуля» Таня Карабанова, у которой британский журналист учился делать борщ, когда жил в Харькове, уверена, что капусту нельзя резать прямоугольниками, а то будет, «как в столовой», «бездушная и водянистая» похлёбка, которую выдают в школах, военных учреждениях и тюрьмах. А повар Олеся Лью полагает, что важнее всего выбрать «правильную» свёклу, сладкую и молодую, и признаётся, что любит борщ без мяса и с фасолью, а помимо сметаны, добавляет в суп немного кваса, чтобы оттенить вкус.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).