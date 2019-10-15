Вести: экс-генпрокурор Украины с саблей на фоне казака пообещал защищать страну

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко решил оригинально поздравить жителей страны с Днём защитника Украины: он опубликовал своё фото с саблей на фоне образа казака на своей странице в Facebook. Как пишут «Вести», реакция пользователей интернета была неоднозначной: некоторые поздравляли Луценко с праздником, реакция других была достаточно негативной.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко решил оригинально поздравить украинцев с Днём защитника Украины. Как пишут «Вести», он опубликовал своё фото с саблей на фоне образа казака на своей странице в Facebook.
«Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником», — написал он под снимком.
Как отмечает издание, реакция пользователей интернета была неоднозначной. Некоторые поздравляли Юрия Луценко с праздником, реакция других была достаточно негативной.
«Жаль, в ФБ нет дизлайка», «Вы столько её грабили», — писали подписчики под фотографией.
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