Вести: экс-генпрокурор Украины с саблей на фоне казака пообещал защищать страну

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко решил оригинально поздравить жителей страны с Днём защитника Украины: он опубликовал своё фото с саблей на фоне образа казака на своей странице в Facebook. Как пишут «Вести», реакция пользователей интернета была неоднозначной: некоторые поздравляли Луценко с праздником, реакция других была достаточно негативной.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко решил оригинально поздравить украинцев с Днём защитника Украины. Как пишут «Вести», он опубликовал своё фото с саблей на фоне образа казака на своей странице в Facebook.

«Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть. С праздником», — написал он под снимком.

Как отмечает издание, реакция пользователей интернета была неоднозначной. Некоторые поздравляли Юрия Луценко с праздником, реакция других была достаточно негативной.

«Жаль, в ФБ нет дизлайка», «Вы столько её грабили», — писали подписчики под фотографией.