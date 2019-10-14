«Я на вас работаю»: украинский премьер поблагодарил националистов на концерте ультраправой группы

Украинский премьер Алексей Гончарук посетил выступление ультраправой рок-группы «Сокира Перуна», которая известна своими неонацистскими текстами. Как пишет «СТРАНА», Гончарук не просто посетил мероприятие — он выступал со сцены на фоне логотипа группы и поблагодарил националистов за то, что они есть.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пришёл на выступление ультраправой рок-группы «Сокира Перуна» в Киеве. Как пишет «СТРАНА», фото его появления там опубликовал глава радикальной организации «С14» Евгений Карась. Примечательно, что организовал концерт подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.

Как отмечает издание, Гончарук не просто посетил мероприятие — он выступал со сцены на фоне логотипа группы. На видео, опубликованном в Facebook, премьер, обращаясь к собравшимся националистам, говорит: «Спасибо за то, что вы есть».

«Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, даёт нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украине. Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые», — сказал Гончарук, обращаясь к собравшимся в зале.

Группа «Сокира Перуна», послушать которую пришёл премьер, имеет репутацию неонацистов. После концерта этой группы в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитат Бенито Муссолини.

В украинской «Википедии» указывается, что группа «Сокира Перуна» основана в 1998 году.

«В лирике вначале преобладали темы неонацизма и белой силы», — говорится в статье.

Там же сообщается, что экс-ударник коллектива Дмитрий Волков в 2002 году был участником погрома центральной синагоги Киева.