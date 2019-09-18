Euronews: добровольцы «Штирской гвардии» патрулируют границы Словении в борьбе с мигрантами

Члены ультраправой словенской группировки «Штирская гвардия» решили взять на себя патрулирование границ и задержание нелегальных мигрантов, несмотря на заявления властей, что они не сотрудничают с добровольческими патрулями. Но по сообщениям местных СМИ, жители пограничных районов поддерживают такие отряды, так как разочарованы действиями полиции, передаёт Euronews.

В Словении продолжает свою деятельность ультраправая группировка «Штирская гвардия», несмотря на расследование полиции и заявления МВД страны о том, что власти не сотрудничают с сельскими патрулями. Члены движения называют себя «отрядом самообороны» и утверждают, что ловят нелегальных мигрантов, которые пытаются перебраться через забор на границе с Хорватией, а затем передают их полиции.



БЛАЖ ЗИДАР, член «Штирской гвардии»: Думаю, что единственное решение проблемы — направить армию на охрану границы. Ситуация сложилась такая, как если бы открыли ворота тюрьмы, чтобы выпустить всех заключённых. И кто бы остался в тюрьме? Никто.



В августе в Словении начались работы по возведению новой части забора на границе с Хорватией.



Организатор «Штирской гвардии» — бывший кандидат в президенты Словении Андрей Шишко. Название созданной им группировки напоминает о Белой гвардии, которая во время Второй мировой войны выступала на стороне фашистов.



АНДРЕЙ ШИШКО, глава «Штирской гвардии»: Наша цель — обучить людей, всех добровольцев защищать свою страну в случае необходимости и помогать полиции и военным контролировать общественный порядок, особенно в эпоху массовой миграции из африканских и азиатских стран, охранять наши границы. Потому что государство, неспособное защитить собственные границы, нельзя назвать суверенным.



По официальным данным, за период с января по август в Словению из Италии и Хорватии попали около семи тысяч нелегальных мигрантов, что почти на 50 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. А местные СМИ пишут о том, что сельские жители поддерживают такие отряды, так как разочарованы действиями полиции.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2019 года.