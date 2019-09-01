FAZ: местные жители счастливы — в Словении восьмиметровую статую Трампа превратят в пепел

Восьмиметровая статуя главы Белого дома Дональда Трампа расколола одну словенскую деревушку, сообщает Frankfurter Allgemeine. Впрочем, к компромиссу местным жителям всё же удалось прийти, чему все были неописуемо рады, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.

Эта статуя президента США Дональда Трампа расколола словенскую деревушку Села-при-Камнику. Она оснащена механизмом, который позволяет мгновенно менять выражение лица. Трамп выглядит либо счастливым, либо злым.

Недавно один разгневанный фермер протаранил восьмиметровую статую на своём тракторе. Удивительным образом она осталась почти невредимой.

Саму же статую возвёл архитектор Томаш Шлегл. Тем самым он хотел выразить протест против популизма, что, судя по всему, поняли не все жители деревни.

Впрочем, к компромиссу всё же удалось прийти: 31 октября статую сожгут, и всех это решение осчастливило.

Дата публикации 30 августа 2019 года.