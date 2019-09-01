FAZ: местные жители счастливы — в Словении восьмиметровую статую Трампа превратят в пепел

06:00
Генконсульство России обратилось к семьям погибших при стрельбе в Техасе
Генконсульство России в Хьюстоне выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в городе Одесса, штат Техас.
05:42
В МЧС рассказали о сложной паводковой ситуации в Хабаровском крае
В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили об увеличении количества подтопленных жилых домов в регионе из-за паводка.
05:21
Спецпредставитель США по Афганистану завершил переговоры с «Талибаном»
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил о завершении девятого раунда переговоров с афганским радикальным движением «Талибан»*. По его словам, стороны находятся на пороге подписания соглашения.
04:58
Пенс встретится с Зеленским в Варшаве
Вице-президент США Майкл Пенс проведёт встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.
04:38
Лукашенко рекомендовал производителям сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал производителям сахара искать новые рынки сбыта и «не страдать» из-за России.
04:16
В Польше сочли позицию России несоответствующей «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк считает, что позиция России не соответствует «исторической правде».
03:52
Зеленский: Украина не будет стоять с протянутой рукой перед США
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна не будет стоять с протянутой рукой при обсуждении инвестиций США в украинское государство.
03:32
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Пять человек погибли и ещё 21 получил ранения в результате стрельбы в городе Одесса, штат Техас.
03:11
Площадь пожаров в России за сутки уменьшилась на 2100 га
Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров на территории России, которые активно тушат, за сутки уменьшилась на 2101 га.
02:51
Венесуэла обвинила Колумбию в поддержке терроризма
Власти Венесуэлы намерены предоставить ООН убедительные доказательства оказания Колумбией помощи террористам.
02:30
Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность
В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.
02:09
В Гонконге задержаны 40 участников беспорядков в метро
Полиция Гонконга задержала 40 участников беспорядков в метро. Против агрессивно настроенных демонстрантов представители правоохранительных органов применили дубинки и перцовый газ.
01:50
Болтон: Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросом региональной стабильности
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросом региональной стабильности.
01:30
Два человека погибли и около 20 ранены при стрельбе в Техасе
Два человека погибли и около 20 ранены при стрельбе в городе Мидленд, штат Техас. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на мэра города.
01:14
Кирьос отреагировал на неспортивное поведение Медведева на US Open
Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил поведение россиянина Даниила Медведева во время матча третьего раунда US Open с испанцем Фелисиано Лопесом.
01:11
Зеленский заявил о «прорыве» в отношениях с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский оценил первый день своего визита в Польшу, назвав его прорывом в отношениях стран.
01:05
Рябинский заявил, что Поветкин расстроен тем, что не смог нокаутировать Хьюи Фьюри
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над британцем Хьюи Фьюри в бою за вакантный титул WBA International в тяжёлом весе.
01:00
Контавейт снялась с US Open из-за болезни
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт досрочно завершила борьбу на заключительном в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.
00:53
Сборная России не сумела выйти в плей-офф Кубка Европы по баскетболу 3 × 3
Мужская сборная России не сумела выйти в плей-офф Кубка Европы по баскетболу в формате 3 × 3 в венгерском Дебрецене.
00:53
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
00:36
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
С 1 сентября на территории России вступил в силу федеральный закон № 193-ФЗ «О внесении изменений в Закон России «Основы законодательства России о культуре», который направлен на борьбу с завышением цен на билеты на культурные мероприятия.
00:36
Поветкин считает, что бой с Фьюри был интересным
Россиянин Александр Поветкин прокомментировал свою победу над британцем Хьюи Фьюри в бою за вакантный титул WBA International в тяжёлом весе.
00:24
Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International
Россиянин Александр Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри в бою за вакантный титул WBA International в тяжёлом весе.
00:18
«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче Серии А, благодаря автоголу в компенсированное время
Туринский «Ювентус» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче второго тура итальянской Серии А
00:14
В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер ввёл режим ЧС в связи с приближением урагана «Дориан».
23:55
Луценко прокомментировал информацию о связи с нелегальными казино
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал заявление главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который обвинил его в связях с подпольным игорным бизнесом.
23:38
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самом сложном моменте на посту главы страны.
23:36
Медведев рассказал, сыграет ли Осорио за «Зенит» в матче РПЛ со «Спартаком»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, сможет ли новичок команды — венесуэльский защитник португальского «Порту» Йордан Осорио — дебютировать в предстоящем матче с московским «Спартаком».
23:25
Пушков прокомментировал слова Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «Северном потоке — 2», которое он сделал после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.
23:22
Гендиректор «Зенита» рассказал подробности о трансфере Осорио
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио в клуб на правах аренды.
23:12
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
23:00
Глава FIA выразил соболезнования в связи со смертью Юбера
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт выразил соболезнования в связи со смертью французского гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера.
23:00
Зеленский намерен встретиться с украинской общиной в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, что намерен встретиться с представителями украинской общины в Польше.
22:51
Сироткин отреагировал на смерть Юбера
Российский гонщик Сергей Сироткин, являющийся резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault, отреагировал на новость о смерти французского гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера.
22:48
Число жертв нападения на бар в Мексике увеличилось до 30
Число погибших в результате нападения на бар в мексиканском городе Коацакоалькос увеличилось до 30.
22:38
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
22:29
В МВД сообщили о рекордном числе посетителей МАКС-2019 31 августа
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что Международный авиационно-космический салон в субботу, 31 августа, посетили рекордное число гостей за один день — 203 тыс.
22:28
«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ
«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу одержанных подряд побед в Английской премьер-лиге (АПЛ).
22:18
Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
22:09
«Боруссия» проиграла дебютанту Бундеслиги «Униону»
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от берлинского «Униона» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.
22:03
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по Подмосковью.
22:03
Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды полузащитника «Краснодара» Руслана Камболова для подготовки к матчам квалификации на чемпионат Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
21:53
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение организаторами заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
21:50
Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США
Представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.
21:38
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Бернли» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:31
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
21:25
«Милан» обыграл «Брешию» в матче Серии А
«Милан» одержал победу над «Брешией» в матче второго тура итальянской Серии А.
21:16
Число погибших из-за взрыва на химзаводе в Индии возросло до 13
Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском городе Дхуле увеличилось до 13.
21:05
Фати стал самым молодым футболистом, забившим за «Барселону» в Примере
Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым футболистом в истории клуба, забившим в матче испанской Примеры.
21:03
При падении вертолёта в Норвегии погибли четыре человека
В результате падения вертолёта на севере Норвегии недалеко от города Альта погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте спасательного центра северной Норвегии.