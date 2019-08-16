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Шаурма и пингвины в Раде: офис Зеленского украсили современными картинами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский решил украисить свой новый офис картинами украинских молодых художников. Как передаёт «Обозреватель», на полотнах изображены сюжеты с разными тематиками, от голых женщин до пингвинов в Верховной раде и шаурмы.
Шаурма и пингвины в Раде: офис Зеленского украсили современными картинами
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В новом здании Офиса президента Владимира Зеленского будут висеть картины известных украинских художников. Как пишет «Обозреватель», на полотнах изображены сюжеты с разными тематиками, от голых женщин до пингвинов и шаурмы.

«Понимаю ваш интерес к выбору президентом лично и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции Музея истории Киева для представления их в Офисе президента Украины», – сообщила в Facebook замдиректора музея Татьяна Костенко.
 
Она отметила, что на стенах в ОПУ будут висеть работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова.
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источник
Обозреватель Украина Европа
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