Шаурма и пингвины в Раде: офис Зеленского украсили современными картинами

Владимир Зеленский решил украисить свой новый офис картинами украинских молодых художников. Как передаёт «Обозреватель», на полотнах изображены сюжеты с разными тематиками, от голых женщин до пингвинов в Верховной раде и шаурмы.
В новом здании Офиса президента Владимира Зеленского будут висеть картины известных украинских художников. Как пишет «Обозреватель», на полотнах изображены сюжеты с разными тематиками, от голых женщин до пингвинов и шаурмы.
«Понимаю ваш интерес к выбору президентом лично и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции Музея истории Киева для представления их в Офисе президента Украины», – сообщила в Facebook замдиректора музея Татьяна Костенко.
Она отметила, что на стенах в ОПУ будут висеть работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова.
Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321. Об этом сообщает телеканал «360».
Антон Кадушин, тренер скончавшегося в США российского боксёра Максима Дадашева, выразил мнение, что на протяжении большей части схватки у наставника спортсмена Бадди Макгирта не было весомых причин выбросить полотенце.
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в ходе предстоящих переговоров лидеры России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудят Арктику и полёты над Балтикой. Об этом информирует РИА Новости.
Россия направила приглашения на празднование 75-й годовщины Победы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и премьеру Великобритании Борису Джонсону. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
В связи с захватом пиратами в Камеруне восьми членов экипажа судна, в том числе трёх россиян, создана оперативная группа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление компании-судовладельца MarConsult Schiffahrt.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова помощника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона, который заявил, что Россия «крадёт технологии для разработки гиперзвукового оружия» у США.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT подготовленный Министерством труда России законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей с 1 января 2020 года.
Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление посла Китая в ООН Ли Суна, который выразил протест в связи с заявлением своего американского коллеги о милитаризации Пекином космоса, а также разработке и испытании противоспутникового оружия.
Министерство труда России подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов прокомментировал решение пилотов самолёта Airbus A321 не выпускать шасси при аварийной посадке на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский.
В Министерстве иностранных дел России заявили о пиратском нападении на грузовое судно у берегов Камеруна 15 августа, захвачены трое российских граждан. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ведомства.
Агент Бьярки Гуннлаугсон, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о состоянии своего клиента в преддверии матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.
Посол Китая в ООН Ли Сун выразил протест в связи с заявлением своего американского коллеги на Конференции по разоружению в Женеве о милитаризации Пекином космоса, а также разработке и испытании противоспутникового оружия.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Энтони Петтис прокомментировал инцидент с участием ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина.
Дамир Юсупов, являющийся пилотом самолёта Airbus A321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Жуковском, отреагировал на решение екатеринбургского клуба «Урал» подарить бессрочные абонементы всем членам экипажа.
Решение о назначении Сергея Глазьева, советника президента России, на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет рассмотрено на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Дамир Юсупов, командир самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей, принёс извинения пассажирам рейса за то, что не смог доставить их в Симферополь. Об этом сообщает ТАСС.