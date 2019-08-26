Sonntagsblatt: дети по всему миру жертвуют игрушки на строительство «Храма разоружения»

В рамках акции «Остановить войны — избавиться от оружия» дети по всему миру отдают свои игрушечные пулемёты, револьверы и ручные гранаты на строительство «Храма разоружения», сообщает Sonntagsblatt. Позже собранные игрушки расплавят и сделают из них колонны, которые и станут частью монументального сооружения, призванного напомнить о важности мира.

13-летние девочки Карла и Грета из Баварии строят большую корзину, пишет Sonntagsblatt. В неё взрослые и дети будут класть игрушечное оружие, жертвуя им во имя мира. В рамках акции «Остановить войны — избавиться от оружия» такие пункты сбора были созданы в самых разных уголках Земли.

В России, Хорватии, Лихтенштейне, Палестине, Малайзии и других государствах дети сдают свои «пулемёты, револьверы и ручные гранаты». Они убеждены, что оружия в этом мире итак слишком много.

Потом из всех собранных игрушек собираются сделать «скульптуру мира». Их повесят на каркас и расплавят. На каждой игрушке будет табличка с именем и страной происхождения того ребёнка, который ею пожертвовал. Позже из получившихся колонн будет построен «Храм разоружения».