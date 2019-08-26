Sonntagsblatt: дети по всему миру жертвуют игрушки на строительство «Храма разоружения»

03:05
В Абхазии сообщили о нарушениях в ходе выборов
Штаб кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии зафиксировал ряд нарушений при голосовании на выборах.
02:47
В Афганистане произошёл взрыв у консульства Пакистана
В городе Джелалабад на востоке Афганистана произошёл взрыв вблизи генерального консульства Пакистана, в результате чего пострадали, по меньшей мере, три человека, в том числе полицейский. Об этом сообщили в пакистанском МИД.
02:27
Трамп высказался за возвращение России в G8 на саммите в Биаррице
Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.
02:15
В Абхазии заявили о неизбежности второго тура президентских выборов
Кандидат в вице-президенты Абхазии Аслан Барциц, баллотирующийся вместе с действующим главой республики Раулем Хаджимбой, заявил о неизбежности второго тура президентских выборов в стране.
01:58
Землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 произошли в Сахалинской области
Два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 были зарегистрированы в Сахалинской области рядом с северными Курилами.
01:43
Два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области
Грузовик «Вольво» с полуприцепом и автомобиль «Хонда Аккорд» столкнулись на трассе в Саратовской области. Погибли два человека, ещё один пострадавший, 10-летний ребёнок, госпитализирован. Обстоятельства выясняются.
01:24
Министры финансов Франции и США обсудили налог для крупных компаний
Министры финансов США и Франции обсудили в воскресенье вечером на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Биаррице принятый французскими властями законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги.
01:05
Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Angry Birds 2 в кино» снова стал лидером российского проката, собрав 97,8 млн рублей за минувшие выходные, по предварительным данным портала kinobusiness.com, за период с 22 по 25 августа.
00:58
Фати стал вторым самым молодым футболистом «Барселоны», сыгравшим в Примере
Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал вторым самым молодым футболистом клуба, сыгравшим в матче испанской Примеры.
00:51
В МВД Чечни прокомментировали инцидент с поездом из Петербурга
Глава Линейного управления на транспорте МВД Чечни Али Тагиров прокомментировал сообщения СМИ о том, что неизвестные забросали камнями окна поезда Петербург — Махачкала во время следования состава по территории республики.
00:44
Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Сампдорию» в первом туре Серии А
Римский «Лацио» одержал разгромную победу над генуэзской «Сампдорией» в матче первого тура итальянской Серии А.
00:36
«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А
Римская «Рома» и генуэзская «Дженоа» сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А.
00:32
Кандидаты в президенты Абхазии идут с небольшим разрывом
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, советник министра Олег Аршба и оппозиционер Алхас Квициния идут почти вровень, согласно первым данным с абхазских президентских выборов из штаба Квициния.
00:12
Того отозвало признание независимости Косова
Африканское Того стало пятнадцатым государством, отозвавшим признание независимости Республики Косово.
00:05
Дебютные голы Гризманна помогли «Барселоне» обыграть «Бетис» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» обыграла «Бетис» в матче второго тура испанской Примеры.
23:59
Дубль Шупо-Мотинга помог ПСЖ разгромить «Тулузу» в матче Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Тулузой» в матче третьего тура французской Лиги 1.
23:57
В Крыму прошло закрытие фестиваля «Таврида — АРТ»
В Крыму праздничным концертом завершился фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ».
23:44
Тренер «Рубина» назвал ключевой момент в матче с «Ростовом»
Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от «Ростова » в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:41
Жена Диброва заявила, что она и её муж попали в ДТП
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что она и её супруг попали в ДТП во время катания на мотоцикле.
23:27
«Арсенал» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:26
Глава Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
23:15
Бегунья Миллер победила на легкоатлетическом турнире в Испании
Россиянка Полина Миллер заняла первое место в забеге на 400 метров на международном турнире в испанском Мадриде.
23:07
Помпео обсудил с Нетаньяху авиаудары Израиля по Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которых обсуждались удары израильских ВВС по территории Сирии.
23:03
Кононов заявил, что Шюррле получает удовольствие, играя в России за «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов оценил игру немецкого полузащитника Андре Шюррле.
22:55
Российские волейболистки обыграли Швейцарию на чемпионате Европы
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года.
22:47
Глава Абхазии рассказал о предварительных данных по выборам президента
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал о предварительных данных по итогам президентских выборов в стране.
22:42
«Спартак» надеется купить ещё одного футболиста до закрытия трансферного окна
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что надеется на приобретение клубом ещё одного игрока до закрытия летнего трансферного окна.
22:35
В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли территорию ДНР.
22:30
Карпин пошутил на тему низкой реализации у «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в шутливой форме ответил на вопрос о низкой реализации у команды.
22:23
Карпин: игроки «Ростова» выполнили все указания, кроме попадания в створ ворот
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над казанским «Рубином » в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:21
В Дувре закрасили посвящённые брекситу граффити Бэнкси
В британском городе Дувр закрасили белой краской граффити уличного художника Бэнкси с флагом Евросоюза и одной исчезающей звездой, символизирующей ожидаемый выход Великобритании из ЕС.
22:08
Комбаров рассказал о повреждении, полученном в матче со «Спартаком»
Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему его заменили в начале первого тайма матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
22:06
Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали на саммите G7
Президент США Дональд Трамп рассказал, о чём его чаще всего спрашивали лидеры стран — участниц саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице.
22:03
«Атлетико» обыграл «Леганес» во втором туре Примеры
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Леганесом» в матче второго тура испанской Примеры.
21:59
Зобнин считает, что ещё рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов » в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:53
Божович заявил, что «Крылья Советов» пытались удержать ничью в матче со «Спартаком»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:53
В Елисейском дворце положительно оценили итоги переговоров с Зарифом
Переговоры с участием французского лидера Эммануэля Макрона, главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа прошли в положительном ключе и будут продолжены, заявили в Елисейском дворце.
21:49
Кононов о волевой победе над «Крыльями Советов»: нам нужно продолжать работать
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов » в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:40
Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter сообщила, что из сектора Газа были выпущены три ракеты по израильской территории, две из них удалось перехватить с помощью системы ПВО.
21:30
Макрон и Зариф провели переговоры в Биаррице
Французский лидер Эммануэль Макрон и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры на полях саммита G7 в Биаррице.
21:29
Драчёв назвал достойным выступление российских биатлонистов на летнем ЧМ
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил выступление национальной команды на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.
21:23
Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.
21:19
Меркель назвала условие для начала переговоров об участии России в G8
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для начала переговоров об участии России в формате G8 необходимо достичь прогресса в реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.
21:14
Песков рассказал о подготовке к встрече в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту «нормандской четвёрки».
21:04
Выборы президента Абхазии признали состоявшимися
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Тамаз Гогия заявил, что выборы президента страны были признаны состоявшимися.
21:02
Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом» в матче Серии А
«Удинезе» одержал победу над «Миланом» в матче первого тура итальянской Серии А.
21:00
«Ростов» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ
«Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:57
«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов » в матче РПЛ
Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов » в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:45
На Украине обвинили власть в плохом отношении к шахтёрам
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что в течение последних пяти лет власть плохо относилась как к шахтёрам, так и к добывающей отрасли в целом.
20:34
Футболист ЦСКА Фернандес посвятил гол своей семье, присутствовавшей на матче с «Ахматом»
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес посвятил гол в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» своей семье, присутствовавшей на игре.