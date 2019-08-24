Contra Magazin переименовал Пентагон в «имперское министерство войны и интервенций»

За последние 70 лет США ни доллара не потратили на оборону, ведь никто даже не пытался вторгнуться на территорию страны, пишет Contra Magazin. В основном же деньги шли на финансирование военных операций в других государствах. Их цель заключалась в сохранении американской империи, объясняет автор статьи.

То, что деньги, которые США тратят на армию и другие меры по обеспечению национальной безопасности, идут на «оборону» страны — это «большая иллюзия и ложь», пишет Contra Magazin. За последние 70 лет американцы потратили триллионы долларов на «защиту» своей страны, но за это время никто на неё не нападал, подчёркивает автор статьи. В основном деньги шли на финансирование военных операция в других государствах, где США выступали в качестве агрессора и оккупанта, а другая сторона как раз оборонялась.

Так произошло во время корейской войны, в северном Вьетнаме, Панаме, Гренаде, на Кубе, в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии. При этом ни одна из этих стран не вторгалась на территорию США. Да и ни одно современное государство не обладает достаточными денежными и военными ресурсами для того, чтобы осуществить такую кампанию.

«Так на что же в действительности тратятся триллионы долларов?» — задаётся вопросом автор.Ответ прост:на сохранение империи и различные интервенции. Это может хорошо проиллюстрировать пример Ирака. Теракты 11 сентября нельзя назвать первым шагом на пути к вторжению в США. Это был скорее акт отмщения за действия американцев на Ближнем Востоке. В 90-ые годы экономические санкции Вашингтона убили сотни тысяч иракских детей, но так и не помогли свергнуть режим Саддама Хусейна, напоминает автор.

Вторжение в Ирак, санкционированное Джорджем Бушем — младшим, и последовавшая за ним длительная оккупация страны превратила США в агрессора. В связи с этим невозможно рационально обосновать, что деньги, потраченные на эту кампанию, шли на «оборону» государства.

А самая большая ложь таится в названии «министерство обороны», подчёркивает Contra Magazin. «Это определённо неверное название, но никто почему-то не подвергает его сомнению. Правильным названием было бы «имперское министерство войны и интервенций», — заключает автор статьи.