Contra Magazin переименовал Пентагон в «имперское министерство войны и интервенций»
То, что деньги, которые США тратят на армию и другие меры по обеспечению национальной безопасности, идут на «оборону» страны — это «большая иллюзия и ложь», пишет Contra Magazin. За последние 70 лет американцы потратили триллионы долларов на «защиту» своей страны, но за это время никто на неё не нападал, подчёркивает автор статьи. В основном деньги шли на финансирование военных операция в других государствах, где США выступали в качестве агрессора и оккупанта, а другая сторона как раз оборонялась.
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