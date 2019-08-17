Gazeta Wyborcza: в Польше много говорят о модернизации армии, но пока чаще ремонтируют старую технику

Несмотря на то, что польское правительство постоянно подписывает контракты на покупку или модернизацию вооружения, на самом деле состояние польской армии нисколько не улучшается, а эти договоры имеют скорее пропагандистский характер, пишет польский журналист Павел Вронский. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что за последние годы единственной доведённой до конца сделкой была покупка самолётов для польских ВИП-политиков.

После четырёх лет правления партии «Право и справедливость» министр обороны Польши Мариуш Блашак привык повторять, что нынешнее начальство не отказывается ни от каких больших оборонных программ, начертанных предшественниками. Однако единственная программа модернизации вооружённых сил Польши, которую настоящее правительство осуществило, была закупка самолётов для ВИП-персон стоимостью $6,3 млн, которые часто используются политиками в личных целях, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

Другие покупки современной техники уже не эффективны — это своего рода «система гомеопатических покупок», которые кардинально ничего не меняют с точки зрения модернизации вооружённых сил, но зато их можно использовать в пропагандистских целях, объясняет автор.

Такой характер имело подписание в 2018 году договора на покупку в США двух из восьми батарей Patriot, которые прибудут в Польшу в 2020 году. Переговоры касательно второй фазы должны были закончиться до конца 2018 года. Но их не завершили и неизвестно, когда это произойдёт. В феврале 2019 был подписан договор на закупку американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Покупка вертолётов Caracal была сокращена в шесть раз, добавляет он.

Министерство обороны Польши продолжает модернизацию танков Leopard 2A4, а также объявило о модернизации за $3 млн около 100 старых танков Т-72. Сколько машин удастся отремонтировать, пока неизвестно, подчёркивает Вронский. Танк Т-72 — это советская конструкция родом из 70-х годов. Тогда он был революционным, но настоящий момент производимая в Польше версия T-72M не играет существенной роли на поле сражения. Экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк в своё время решил отказаться от использования T-72 ввиду архаичной конструкции и стоимости их содержания.

В июне министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша купит у США самолёты F-35. Безусловно, F-35 — это самые современные самолёты в мире, они очень эффективны в преодолении обороны противника, однако плохо справляются с обороной собственных рубежей. Кроме того, 48 машин F-16, которые летают над Польшей с 2006 года, в ближайшее время будут нуждаться в ремонте.

Ужасно выглядит ситуация и в военно-морском флоте. Здесь в разговорах о возможных закупках Министерство национальной обороны использует общее утверждение: «дело находится на этапе анализа». Несмотря на многие заверения, Министерство обороны не сделало ничего для подводных лодок, а имеющиеся в наличии уже насчитывают полвека и ржавеют в польских портах.

Министерство обороны также решило создать 18-ю Дивизию Войска Польского. Процесс продолжается, но пока что новая часть не увеличила силы армии Польши. Министерство декларирует также намерение увеличения войск территориальной обороны, которые уже в 2019 году должны насчитывать 53 тысячи солдат. Командует ими генерал Веслав Кукла, который говорит, что неизвестно, достигнут ли они хотя бы 26 тысяч, отмечает журналист.

Весной этого года министр Блащак заявил об увеличении расходов на модернизацию армии. В 2017-26 годах они должны составить $47 млрд. Министерство национальной обороны также планирует закупить 32 самолёта F-35, атакующие истребители в рамках программы Kruk, создавать противовоздушную оборону малой дальности Narew, подводные корабли, разведывательные и боевые дроны.

В планах также оказалась программа Mustang — речь идёт о поставке в армию около 800 внедорожников, которые заменят постсоветские УАЗы. Тендер уже был объявлен три раза, но ни одна из процедур не завершилось успехом, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

ilbelfero: Прям как в 1939 — хорошо только на параде.

pertowski: Наша армия имеет оборонный потенциал на уровне 39 года, и Россия может нас уничтожить в течении 24 часов. Никто нам не поможет, потому что не будет нарываться на проблемы с Россией. За Польшу никто не будет умирать. У нас был французско-английский пример в 39 году. Германия тоже не будет рисковать конфликтом с Россией.

def11: Покупка самолётов для ВИП-персон за $6,3 млн - вполне понятна. В случае войны быстрая эвакуация - воздушное такси для себя, друзей и семьи. Москва под впечатлением деформации боеспособности польской армии, осуществляемой новым правительством. Москве неудобно поздравлять с успехом посла в Варшаве, но его заслуги будут помниться.