Times: британский Генштаб призывает расширять западное влияние в ответ на российскую угрозу

Великобритания недооценила скорость и серьёзность материализации российской угрозы, как передаёт The Times, такого мнения придерживается начальник британского Генштаба Ник Картер. По словам генерала, западным демократиям необходимо оказывать военную поддержку развивающимся странам, чтобы сделать их «более ориентированными на Запад».

Британские власти предупреждают, что по мере роста глобальной конкуренции между странами российская угроза требует усиления влияния Великобритании в отдельных регионах, сообщает The Times.

Так, начальник британского Генштаба генерал Ник Картер заявил, что Великобритания должна оказывать военную поддержку странам Африки, где Россия пытается распространить свою сферу влияния. По его словам, это необходимо, для того чтобы сделать развивающиеся государства «более ориентированными на Запад».



При этом генерал отметил, что угроза со стороны Москвы материализовалась намного быстрее и оказалась более серьёзной, чем предсказывалось в Стратегии национальной безопасности и обзоре стратегической обороны и безопасности Великобритании 2015 года.

«Они очень хорошо используют возможности, которые очень легко отрицать. Они умеют манипулировать информационной средой и излагать свою версию правды. Они очень умны в киберпространстве, и мне кажется, они также могут заставить страны почувствовать, что Россия, вероятно, является лучшим союзником или лучшей ставкой с точки зрения поддержки, чем Запад», — приводит изданиеслова Картера.

Генерал признался, что не видит однозначного решения данной проблемы. Однако Картер призвал западные демократии разработать более эффективные методы защиты правды и увеличить расходы на контрразведку.

Кроме того, по его словам, как отмечает The Times, современные технологии, послужившие катализатором изменения характера военных действий, должны и будут играть центральную роль в модернизации британских вооруженных сил.