Guardian: британский Генштаб призывает потратиться на оборону, чтобы не отставать от Москвы
Британские власти предупреждают о том, что российская угроза требует повышенных расходов на оборону, сообщает The Guardian.
Британские власти предупреждают о том, что российская угроза требует повышенных расходов на оборону, сообщает The Guardian.
Россиянин Андрей Минаков завоевал золотую награду в плавании на дистанции 100 метров кролем на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.
В Непале в ходе восхождения на пик Гурджа Химал погибли по меньшей мере восемь альпинистов. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Российский борец греко-римского стиля Мухаммад Евлоев завоевал бронзу в весовой категории до 92 кг на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.
Интенсивность взрывов на территории склада боеприпасов в Черниговской области Украины, где ранее произошёл пожар, существенно уменьшилась.
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты.
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян настроен на дальнейшее наращивание двусторонних связей с российской стороной. Об этом сообщает посольство России в КНДР в своём Facebook.
Российский борец греко-римского стиля Степан Стародубцев стал серебряным призёром в весовой категории до 71 кг на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22МЗ в рамках учений стран — участников ОДКБ в Киргизии нанесли авиационный удар по лагерю условного противника. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Россиянин Сергей Харитонов одержал победу нокаутом над американцем Роем Нельсоном на турнире Bellator 207 в Анкасвилле.
Бывший басист рок-группы 3 Doors Down Тодд Харрелл приговорён к 10 годам тюрьмы за незаконное хранение оружия.
Пожар, который произошёл в кафе на МКАД на площади 400 квадратных метров, ликвидирован. Об этом соощили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву в конце октября, чтобы обсудить российско-американские отношения. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Пожарные ликвидируют возгорание в кафе на 56-м км МКАД на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Администрация США не замечала попыток вмешаться в американские выборы со стороны России, подобные тем, что Вашингтон якобы наблюдал в 2016 году. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
В Москве в субботу, 13 октября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Французский архитектор Поль Андрё скончался в возрасте 80 лет.
Складские помещения горят в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Упавший на крышу частного дома в японском городе Комаки камень оказался метеоритом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Государственным музеем науки.
Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным сотрудников ведомства.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу «Громадьске ТВ» предложил украинцам «возвратить Кубань и Москву».
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 300 кв. м в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Семья умершего певца Принса потребовала прекратить исполнять песню Purple Rain на митингах и политических мероприятиях американского лидера Дональда Трампа.
Великобритания готовит список саудовских чиновников и представителей силовых структур, против которых Лондон потенциально может ввести санкции в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи.
В МЧС сообщили о локализации пожара в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве.
Число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до 17, информирует CNN.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации, говорится в ответе Госдепа на запрос сенатора Чака Грассли.
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, намерен встретится в субботу, 13 октября, с президентом США Дональдом Трампом.
Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном в развитие договорённостей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует позвонить королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азиз Аль Сауду, чтобы обсудить пропажу журналиста Джамаля Хашукджи.
Соединённые Штаты приветствуют освобождение американского пастора Эндрю Брансона, говорится в сообщении Белого дома.
Россия готова остановить визовую войну с Соединёнными Штатами на основе взаимности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о своих визитах к легендарного немецкому пилоту, семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру, которые на протяжении последних нескольких лет восстанавливается после тяжёлой травмы.
В Гватемале зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.
Россияне Климент Колесников и Полина Егорова стали победителями соревнований по плаванию на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.
По итогами семи этапов серии Гран-при по фигурному катанию определились имена россиянок, квалифицировавшихся в финал соревнований.
Глава Минобороны Португалии Жозе Азереду Лопеш заявил о решении уйти в отставку.
Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы вызывает беспокойство тот факт, что ни одна ядерная боеголовка КНДР пока не уничтожена.
Сборные Хорватии и Англии по футболу сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Президент Украины Пётр Порошенко поддержал инициативу провести благодарственную молитву за предоставление автокефалии украинской церкви.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что грозненский футбольный клуб «Ахмат» готов трудоустроить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по делу о хулиганстве и побоях.
В нигерийском штате Абия погибли по меньшей мере 16 человек в результате взрыва нефтепровода, сообщает издание Premium Times со ссылкой на местных официальных лиц.
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
Сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой Саудовской Аравии в контрольном матче.
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятнее всего, состоится через два-три месяца, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
Тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри и французский футбольный клуб «Монако» согласовали условия контракта.
Американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, вылетел на родину, сообщает NTV.