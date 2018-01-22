Guardian: британский Генштаб призывает потратиться на оборону, чтобы не отставать от Москвы

Британия отстаёт от России как в плане расходов на оборону, так и в плане оборонного потенциала, — такой точки зрения, как сообщает The Guardian, придерживается глава британского Генштаба Ник Картер. По его словам, если страна не будет держаться на равных с Москвой, то она рискует стать жертвой, например, гибридной войны.

Британские власти предупреждают о том, что российская угроза требует повышенных расходов на оборону, сообщает The Guardian.

Так, начальник британского Генштаба Ник Картер собирается выступить с предупреждением о том, что Великобритания отстаёт от России в плане расходов на оборону, а также оборонного потенциала, пишет издание со ссылкой на текст его речи, с которой он намерен выступить при обсуждении расходов на оборону.

По мнению Картера, если Лондону не удастся держаться на равных с Москвой, то Британия рискует стать жертвой, в частности, гибридной войны, которую практикуют Москва и другие враждебно настроенные государства. Причём одну из самых серьёзных угроз представляют собой кибератаки, целью которых становятся не только военные, но и обычные граждане.

«Наша способность предвосхищать и отвечать на угрозы будет подорвана, если мы не будем держаться наравне с нашими противниками», — приводит издание выдержку из речи Картера.

Глава британского Генштаба также обвиняет Россию в создании «всё более агрессивного экспедиционного корпуса», говорится в статье. Картер, акцентируя внимание на российской военной технике в Сирии, указывает на то, что Москва уже хвастается такими возможностями, с которыми Британии будет непросто сравняться.

Как отмечает The Guardian, Министерство обороны Великобритании настаивает на увеличении расходов на армию, военно-морские и военно-воздушные силы.