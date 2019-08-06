«Резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом»: европограничников обвиняют в жестокости к мигрантам и покрывательстве нарушений

Пограничники ЕС не только используют в отношении мигрантов спецсредства, запрещённые для применения к безоружным людям, но и покрывают нарушения со стороны своих коллег в соседних странах. Об этом сообщают многие СМИ со ссылкой на отчёт европейского пограничного ведомства, в котором отмечается, что особую жестокость проявляют пограничники из Болгарии, Венгрии и Греции, передаёт Euronews.
Пограничные силы Евросоюза причастны к нарушению прав человека и жестокому обращению с мигрантами — с такими заголовками вышли многие европейские издания в понедельник. Организация Returns Network, цитируя документы европейского пограничного ведомства, сообщила, что служащие агентства Frontex не только использовали запрещённые для применения к безоружным людям специальные средства (такие как резиновые дубинки, баллончики с перцовым газом или служебных собак для преследования нелегалов в лесной местности), но и закрывали глаза на жестокое обращение с мигрантами со стороны своих местных коллег.
Согласно отчёту, особую жестокость проявляли пограничники из Болгарии, Венгрии и Греции. Агентство Frontex, штаб-квартира которого находится в Варшаве, категорически отрицает какую-либо причастность своих сотрудников к нарушениям прав человека в отношении мигрантов и утверждает, что на данный момент в учреждение не поступало ни одной жалобы на европограничников.
Ранее, как сообщает британское издание Observer, Европейская комиссия выделила агентству Frontex сто миллионов евро на закупку беспилотных летательных аппаратов для патрулирования европейских границ. Дроны Frontex особенно активны у берегов Ливии, откуда начинается самый смертельный морской путь для мигрантов в Евросоюз. Однако, как отмечает издание, европейское пограничное ведомство не спасло ни одного мигранта с начала года.
Миссия по спасению нелегалов пока ложится на неправительственные европейские организации, которые утверждают, что ЕС не предпринимает достаточных усилий по предотвращению гибели мигрантов в Средиземном море. В 2019 году более 400 человек, в том числе дети, погибли в море при попытке перебраться из Ливии в европейские страны.
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