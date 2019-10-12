Euronews: доклад о дружбе слонихи с верблюдом развеселил датских депутатов

Доклад о том, сколько бюджетных средств потратило правительство Дании на выкуп животных из цирка, рассмешил не только премьер-министра Метте Фредериксен, которая его зачитывала, но и многих парламентариев. Депутаты развеселились ещё больше, когда премьер-министр поблагодарила ультраправую Датскую народную партию за поддержку решения о выкупе сдружившегося со слонами верблюда по кличке Али, передаёт Euronews.
История дружбы слонихи с верблюдом рассмешила депутатов парламента Дании. Сначала от смеха не удержалась премьер-министр Метте Фредериксен — она рассказывала о том, сколько средств в сентябре из бюджета потратило правительство на выкуп из цирка четырёх слонов, чтобы затем отправить их на заслуженный отдых.
Оказалось, что со слонами нужно было забрать и верблюда: слониха Рамболин уже много лет дружит с верблюдом Али, и разлучать их нельзя. Депутаты расхохотались ещё больше, когда Метте Фредериксен поблагодарила ультраправую Датскую народную партию за поддержку решения о выкупе верблюда, несмотря на то что его зовут Али.
В Дании с прошлого года запрещено содержание и использование для выступлений слонов и других животных в цирках.
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