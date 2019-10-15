Politico: в надежде на отмену санкций Путин призывает СМИ закончить антиукраинскую «истерию»

На российских государственных телеканалах уже не услышишь слово «хунта» в отношении Киева — Владимир Путин считает, что СМИ не должны выставлять Украину «в невыгодном свете». Как полагает обозреватель Politico Марк Беннеттс, меняя образ соседнего государства в глазах россиян, Москва готовит воссоединение Донбасса и Украины, которое, как надеется Кремль, поможет избавиться от западных санкций.

После свержения пророссийского президента Виктора Януковича на Украине в 2014 году российские государственные телеканалы принялись изображать новую власть в Киеве эдакой «фашистской хунтой», пишет обозреватель Politico Марк Беннеттс. Так, как напоминает журналист, в одном из своих новостных репортажей «Первый канал даже сообщил о том, как украинские правительственные силы распяли трёхлетнего ребёнка».

По мнению автора статьи, подобные эфиры повлекли за собой рост ненависти к Украине среди российских телезрителей и погрузили миллионы человек в «состояние транса». Непосредственно перед «майданом» 69% россиян заявляли, что они позитивно относятся к соседней стране, а после кризиса, по данным «Левада-Центра», этот показатель опустился до 26%. «Неудивительно, что министр обороны России Сергей Шойгу когда-то назвал государственные СМИ одним из видов вооружённых сил», — комментирует Беннеттс.

Именно поэтому, когда в октябре текущего года президент Владимир Путин призвал государственные российские СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете, многие усмотрели в этом своего рода разрядку в конфликте с Киевом. «Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ… в каком-то невыгодном свете», — цитирует журналист главу Кремля, признавшего, что на данный момент в репортажах государственных каналов об Украине «чего-то не хватает».

По мнению Беннеттса, неожиданные комментарии российского лидера свидетельствуют об «оттепели» в отношениях между двумя бывшими советскими республиками, которая наметилась после того, как в мае к власти в Киеве пришёл президент Владимир Зеленский. В сентябре страны осуществили долгожданный обмен пленными, а в октябре Украина согласилась на проведение выборов на территории, находящейся под контролем «сепаратистов, которых поддерживает Кремль». В этом решении автор статьи видит возможный путь урегулирования конфликта, который длится уже пять лет.

Впрочем, как обращает внимание обозреватель Politico, российские государственные телеканалы поубавили антиукраинского напора даже ещё до того, как Путин прокомментировал эту тему. К примеру, уже какое-то время в репортажах нельзя услышать слово «хунта», а 15 сентября в двух крупнейших новостных итоговых передачах материалов про Украину не было вообще.

«Приоритеты изменились. Теперь есть желание улучшить отношения с Европой, чтобы добиться отмены санкций. А для этого необходим хоть какой-то прогресс по вопросу востока Украины. Комментарии Путина были больше сигналом для западной аудитории, чем для российской», — объясняет заместитель директора «Левада-Центра» Денис Волков.

Как подчёркивает Беннеттс, хотя Кремль и настаивает, что западные санкции никак не повлияли на российскую экономику, многие предприниматели в стране считают иначе. «Если добиться снятия санкций можно путём политического компромисса, Путин пойдёт на это. Донбасс сам по себе не так ценен для Кремля. Это не Крым», — отмечает главный редактор Carnegie Александр Баунов.

Согласно формуле Штайнмайера, после свободных и честных, по мнению ОБСЕ, выборов две самопровозглашённые народные республики в Донбассе должны получить самоуправление, но при этом остаться в составе Украины. Баунов считает, что это «более-менее то, чего хочет Путин». Россия изначально не намеревалась «аннексировать» Донбасс, целью было ослабить Украину и «заставить правительство в Киеве слушаться Москву». Так что слова Путина о том, чтобы не выставлять Украину в «невыгодном свете», можно рассматривать как призыв к тому, чтобы начать психологически готовить россиян к воссоединению Донбасса с Украиной, — в конце концов, нельзя же отдавать столь важную территорию в руки неонацистам.

Несмотря на то что и Москва, и Киев настроены на урегулирование конфликта, путь к миру на востоке Украины лёгким не будет, уверяет автор статьи. Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Кремль всё равно будет пытаться сохранить контроль над Донбассом. А в самой Украине сделку с Россией не слишком тепло восприняли националисты.

После слов Путина о СМИ и украинцах российские телеканалы далеки от той «полномасштабной оруэлловской истерии». Однако, по словам Волкова из «Левада-Центра», всё это может измениться, если ещё не столь уверенный мирный процесс пойдёт под откос или если западные санкции не будут сняты. «Если ничего не получится, Украину и дальше будут изображать врагом. Это всё очень цинично», — цитирует Беннеттс.