Neue Zürcher Zeitung: если Европа смирится с Крымом, мир вернётся в 1930-е годы

Решимость Запада в вопросе антироссийских санкций и незаконности присоединения Крыма начинает ослабевать, пишет Neue Zürcher Zeitung. Глава Белого дома Дональд Трамп больше заинтересован в том, чтобы втянуть Киев в свою «грязную» предвыборную кампанию. Президент же Франции Эммануэль Макрон хочет вырвать Россию из объятий Китая и переманить на сторону европейцев. Оборону придётся держать канцлеру Германии Ангеле Меркель, констатирует автор статьи Ульрих Шпек.

Украинский вопрос — это «судьбоносный вопрос» для Европы, пишет Neue Zürcher Zeitung. Ведь от ответа на него будет зависеть дальнейшая судьба континента. Удастся ли сохранить мировой порядок, при котором и у слабых государств есть права, или мы вернёмся в 1930-е годы, когда версальские договорённости были отброшены и «ревизионистские великие державы начали совершать набеги», предостерегает автор статьи Ульрих Шпек.

Антироссийские санкции были приняты для того, чтобы в Кремле поняли, что Запад не будет мириться с такими методами и таким образом мышления, продолжает швейцарский журналист. После «робкой реакции» Запада на вооружённый конфликт в Южной Осетии в 2008 году и нерешительности в ситуации с «аннексией»* Крыма в марте 2014 года российский президент Владимир Путин, по-видимому, убедился в том, что хорошие отношения с его страной западным партнёрам важнее мирового порядка. «Он решил, что может заполучить и то и другое: свободу действий в соседних странах и хорошие отношения с Западом», — пишет Шпек.

Но главе Кремля всё испортили канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама. Они дали единый ответ на действия Москвы на Украине, чтобы «остудить завоевательский пыл» Путина. При этом сейчас решительность Запада начинает «ослабевать». Президент США Дональд Трамп пытается втянуть Киев в свою «грязную предвыборную борьбу» с конкурентом от демократов Джо Байденом.

Президент же Франции Эммануэль Макрон решил переосмыслить украинский вопрос и провести встречу без предварительных условий. Очевидно, что он идёт на сближение с Россией. Глава Елисейского дворца считает, что Россия — неотъемлемая часть европейского полюса силы. Макрон хочет вырвать её из объятий Китая и переманить на сторону европейцев. Украинский же конфликт — препятствие на этом пути. Не исключено, что он найдёт этой проблеме «мнимое решение» и таким образом узаконит «захват» Россией украинских территорий, опасается автор.

Оборону придётся держать Меркель, заключает Шпек. Без партнёров в Вашингтоне и Париже будет тяжело. Плюс ко всему и в Германии много тех, кто выступает за отмену антироссийских санкций. «Меркель придётся задействовать все средства, чтобы в завершение Путин не был вознаграждён за выдержку в украинском конфликте и чтобы в Европе захватнические войны и дальше оставались вне закона».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).