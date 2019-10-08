24 канал: спецпредставитель ОБСЕ Сайдик отказался отвечать на вопрос о Крыме

Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик отказался отвечать на вопрос о референдуме в Крыму. Как передаёт «Телеканал новин 24», Сайдик заявил, что не выражает своей позиции по этому поводу потому, что сфера его ответственности – это Донбасс.

Во время дискуссии на международной конференции представителя главы ОБСЕ на Украине Мартина Сайдика спросили о Крыме. Как передаёт «Телеканал новин 24», тот отказался комментировать «ситуацию с незаконными выборами и референдумом, которые там проводили российские оккупанты»*.

Как пишет украинский канал, во время дискуссии представителя ОБСЕ попросили прокомментировать, не было ли ошибкой «проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины, вместе с референдумом в Крыму в 2014 году». В ответ тот заявил, что не комментирует тему Крыма.

«Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности — Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — отметил он.

Присутствовавший на форуме посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции спецпредставителя председателя ОБСЕ.

«Я был удивлён, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса. Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ», — заявил дипломат.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).