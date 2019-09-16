National Interest: в подготовке к войне с Россией Польша не ограничивается лишь закупкой F-35

У Польши большие планы по подготовке к войне с Россией, и она не ограничивается закупкой истребителей F-35, пишет в своей статье для The National Interest обозреватель Себастиан Роблин.

В сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше 32 истребителей F-35A Lightning II на сумму $6,5 млрд. Это соглашение предусматривает также подготовку персонала и техническое обслуживание летательных аппаратов. Теперь сделка должна быть окончательно одобрена конгрессом США.

Несмотря на то что президент Польши Анджей Дуда всё больше склоняется к авторитаризму и из-за этого у Варшавы наметилось похолодание в отношениях с Западной Европой, польские правые сохраняют тесную связь с Вашингтоном и всё ещё видят в России серьёзную угрозу в отличие от пропутинских националистических партий Австрии, Франции, Венгрии и Италии, пишет Роблин.

Россия и Германия господствовали над Польшей на протяжении большей части XX века и почти всего XIX века, говорится в статье. После захвата Путиным Крымского полуострова* в 2014 году и участия Москвы в сепаратистском конфликте на востоке Украины Варшава значительно увеличила военные расходы, подняв их в 2019 году до 2,1% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Текущий план Варшавы по технической модернизации предусматривает расходы на оборону в размере €43,2 млрд, которые будут потрачены в период 2017—2026 годов, причём 39% будут направлены на закупку новых систем.

Между тем автор приводит мнение аналитика по вопросам обороны Кшиштофа Куски, который, комментируя текущее положение дел, заявил: «Польские вооружённые силы, хотя на бумаге выглядят хорошо, отстали уже на много лет. Если учесть, что у Польши ресурсы ограничены, то будет трудно привести их в форму. Когда говорят о расходовании 2 процентов ВВП, то тут же нужно посмотреть на объём валового внутреннего продукта и сравнить его с другими западными странами».

Варшава изо всех сил пытается модернизировать свою разнообразную военную технику от советских истребителей Су-22 и танков T-72 до более современных западных самолётов F-16D и танков Leopard 2, а также польских танков PT-91 и вертолётов W-3 Sokół.

Сама Польша находится под угрозой ракетного и артиллерийского удара как со стороны Калининграда, так и со стороны российских войск, размещённых в Белоруссии, говорится в статье.

Даже воздушное пространство непосредственно над многими польскими аэродромами теоретически может быть перекрыто российскими комплексами С-400.

Истребители F-35, оказавшись на вооружении Польши, по-настоящему повысят возможности польских ВВС и позволят им справляться с российскими системами противодействия. Но они могут помочь только в том случае, если их не уничтожат на земле с помощью крылатых и баллистических ракет.

Именно поэтому Польша тратит $4,7 млрд на закупку двух батарей ЗРК Patriot PAC-3, включающих 4 радара, 16 пусковых установок и 218 ракет. Причём комплексы PAC-3 + оптимизированы так, чтобы сбивать входящие баллистические ракеты в радиусе 35 км и на высоте до 24 км.

Однако, по мнению Куска, «системы Patriot будут лишь одним из слоёв современной системы противовоздушной обороны, а остальные слои пока ещё не заложены».

Наземные войска Польши также должны иметь возможность не только отражать российские ракеты, но и наносить ответный удар по батареям противника. Как результат, Варшава решила закупить 20 ракетных установок M142 HIMARS стоимостью $414 млн. Они могут стрелять залпом из шести 227-миллиметровых ракет, которые могут поражать цели на расстоянии в несколько десятков километров, обрабатывать обширные территории кластерными бомбами или наносить более точные удары с помощью ракет с GPS-навигацией.

Польша также строит 120 самоходных гаубиц AHS Krab для оснащения пяти полков. Эти польские вооружения сочетают в себе корпус передовой южнокорейской системы K9 Thunder и башню британской самоходной артиллерийской установки AS90M.

Конечно, боевые системы бесполезны без солидных вспомогательных средств в области логистики, разведки и кибервооружений, отмечается в статье.

В сфере логистики Польша удваивает свой транспортный парк, закупив пять американских военно-транспортных самолётов C-130H в дополнение к пяти самолётам C-130E. А вот со сбором разведданных дела обстоят куда печальнее.

«Польше не хватает возможностей для сбора данных, — прокомментировал ситуацию Куск. — Нет спутников, нет самолётов-разведчиков, нет больших беспилотников, которые могли бы предоставить ключевые элементы информации для вооружённых сил и так далее».

Между тем Куск отмечает, что Варшава начала активно вкладываться в киберзащиту страны, но ещё непонятно, приведут ли эти шаги к формированию мощной силы, способной защитить киберпространство Польши.

В то время как Польша тратит большие средства на приобретение дорогостоящих вооружений, одного этого может быть недостаточно для компенсации недостатков в других структурах её вооружённых сил, считает обозреватель The National Interest Себастиан Роблин.

Он приводит также мнение аналитика Кшиштова Куска, который считает, что «самые известные программы, такие как системы ПВО Patriot, ракетные установки M142 и истребители F-35, не решат проблему. Они просто кусочки головоломки — очень важные кусочки, — но существует целый ряд других систем, на которые нужно обратить внимание».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).