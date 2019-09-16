National Interest: в подготовке к войне с Россией Польша не ограничивается лишь закупкой F-35
Конференция «Участие организаций в противодействии коррупции» открылась 16 сентября. Она продлится два дня. Её проводит Генеральная прокуратура России совместно с Министерством труда и социальной защиты.
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Эмил Хески высказал мнение, что его сложности со стартом тренерской карьеры связаны с цветом кожи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но помогут своим союзникам.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении российской бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
Пожар, который возник после хлопка газовоздушной смеси в здании центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском, ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
Актриса Ольга Прокофьева в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщения о госпитализации своей коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о необычном инциденте, произошедшем перед матчем с екатеринбургским «Уралом» в концовке сезона-2017/18, после которого у команды пошёл сильный спад результатов.
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на встрече «нормандской четвёрки» удастся решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц. Об этом он заявил на совместном брифинге с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о поступавших ему предложениях, в том числе от российских клубов.
Новый сайт Федеральной службы государственной статистики подвергся DDoS-атаке в период с 10:00 до 12:00 мск в понедельник, 16 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В железнодорожном терминале «Аэроэкспресс» международного аэропорта Шереметьево 17 сентября откроется фотовыставка документального телеканала RTД.
Швейцарец Стэн Вавринка не выступит на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
В новосибирском вирусологическом центре «Вектор» произошли хлопок газа и возгорание. Об этом ТАСС сообщил глава наукограда Кольцово Николай Красников.
Воскресенье, 15 сентября, стало самым холодным днём месяца в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».
Конкретных сроков утверждения дорожной карты интеграции России и Белоруссии в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о программе экономической интеграции двух стран.
Вице-премьер России Ольга Голодец возглавила организационный комитет Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
Москва призывает избегать шагов, которые могут ухудшить ситуацию после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал об обстоятельствах своего знакомства с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области подписал заявление об увольнении Ирины Алашкевич с должности начальника управления пресс-службы и информации.
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Анкару, где примет участие в трёхстороннем саммите России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии.
Семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер был выписан из парижской клиники имени Жоржа Помпиду.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе и «деоккупация всех украинских территорий» являются его главной миссией как главы государства.
Россиянин Роман Власов уступил казахстанцу Асхату Дильмухамедову в схватке 1/8 финала в весовой категории до 77 кг на чемпионате мира по греко-римской борьбе в казахстанском Нур-Султане.
Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи первого тура группового этапа Лиги Европы с участием российских клубов ЦСКА и «Краснодар».
Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новые системы С-400, что увеличило зону контролируемого воздушного пространства в регионе. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил начальник пресс-службы Севфлота Вадим Серга.
Польский футбольный арбитр Павел Рачковски назначен главным судьёй матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Байером» и российским «Локомотивом».
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
Защитник «Даллас Маверикс» Сет Карри, брат Стефена Карри, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз», женился на Келли Риверс, дочери главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Дока Риверса.
Предприятия Башкирии, которые принимают участие в нацпроекте по повышению производительности, пока не собираются проводить эксперимент по введению четырёхдневной рабочей недели.
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о работе с командой нынешнего главного тренера Олега Кононова.
Тверской суд Москвы признал Павла Устинова виновным в применении насилия к омоновцу в ходе несанкционированной акции 3 августа в центре столицы.
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном возвращении в команду итальянского специалиста Массимо Карреры.
Народный артист РСФСР, старейший актёр «Ленкома» Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.
Жители Магаданской области оказались в лидерах в России по ценам на услуги ЖКХ из-за удалённого географического положения региона и сложностей с доставкой грузов. Об этом заявил представитель правительства Колымы, комментируя рейтинг регионов о доле ЖКУ в семейном бюджете.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 16 сентября.
Подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота подняты по тревоге для проведения двусторонних учений по захвату и обороне морского побережья.
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над украинкой Даяной Ястремской в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в японской Осаке.
Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов погиб в результате пожара в Красноярске, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Повторный поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером может быть перенесён на более поздний срок.
Следователь, занимавшийся расследованием дела о групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, уволился. Об этом РИА Новости сообщила одна из защитниц обвиняемых.
Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок не поедет с командой на предстоящую выездную серию игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Уральское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту инцидента на реке Оби в Югре, где пассажирский теплоход «Метеор-282» сел на мель, сообщает пресс-служба ведомства.
Российский полузащитник клуба Лиги 1 «Монако» Александр Головин высказал мнение о форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесёт улучшение погоды.
Серб Новак Джокович вышел на четвёртое место по количеству недель, в течение которых он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения. Она подчеркнула, что её слова были вырваны из контекста.
На Украине полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения памятника жертвам холокоста в Домановском районе Николаевской области.