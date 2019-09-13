Stars and Stripes: в случае конфликта России и США европейцы предпочтут нейтралитет

Согласно новому опросу, подавляющее большинство жителей Евросоюза хотят остаться нейтральными в случае гипотетической американо-российской войны. Более того, если верить исследованию, два члена НАТО — Греция и Словакия — скорее придут на помощь Москве, чем своим союзникам по альянсу, сообщает Stars and Stripes.

Согласно новому опросу, подавляющее большинство европейцев хотят остаться нейтральными в случае конфликта между США и Россией. Более того, два члена НАТО скорее поддержат Москву, чем своих союзников по альянсу, пишет Stars and Stripes.

Опрос, проведённый Европейским советом по международным отношениям в 14 государствах ЕС, затрагивал ряд вопросов — от торговли и изменения климата до расходов на оборону. На вопрос, какую сторону необходимо поддержать в случае американо-российской войны, большинство во всех странах, кроме одной, заявили, что лучше всего будет не поддерживать ни одну из сторон, утверждает издание.

Польша оказалась единственной страной, где меньшинство (45%) выбрало нейтралитет в случае гипотетического конфликта между Вашингтоном и Москвой. Треть поляков заявили, что поддержат Америку, и только 6% — Россию.

Греция и Словакия решительно выступили за нейтралитет — 81% и 65% соответственно. Но несмотря на то, что обе страны входят в НАТО, респонденты демонстрировали большую поддержку России, чем США, обращает внимание издание.

В Словакии 20% заявили, что встанут на сторону Москвы в гипотетическом конфликте, и только 6% готовы прийти на помощь Вашингтону. В Греции у России поддержка была чуть выше, чем у США — 7% против 5%.

В Германии, где квартируют порядка 30 тыс американских военнослужащих, 70% проголосовали за нейтралитет, 12% поддержали США, а 7% — Россию, подчёркивается в статье.

По словам издания, похожие результаты получились, когда европейцев спрашивали о возможном конфликте между США и Китаем. С большим отрывом лидировал вариант ответа «нейтралитет».

«Это исследование раскрывает фундаментальный сдвиг во взглядах европейцев на мир», — говорится в кратком обзоре Европейского совета по международным отношениям.

Исследование было проведено в период напряжённости между Вашингтоном и его давними союзниками в Европе. Авторы опроса предполагают, что его результаты также могут показывать растущее желание среди европейцев сделать ЕС «независимым противовесом» таким крупным державам, как США, Китай и Россия.

Как бы то ни было, опрос, особенно реакция на потенциальный российско-американский конфликт, стали полной неожиданностью для некоторых аналитиков. Так, представитель Кильского университета в Германии Марсель Дирсус назвал результаты исследования «поразительными».

«После десятилетий, в течение которых Соединённые Штаты защищали миллионы европейцев от Советского Союза и России, подавляющее большинство европейцев хочет остаться нейтральными в потенциальном американо-российском конфликте», — недоумевает Дирсус.

«Это ужасно» — возмутилась результатами исследования эксперт по Германии в вашингтонском Брукингском институте Констанца Стельценмюллер.